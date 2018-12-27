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"Угрозы на морских направлениях нарастают": Эксперт - о ракетах США на границах России

27 декабря 2018, 07:09  •  135 • Политика
США и НАТО могут угрожать России на морском направлении, в том числе, и последними модификациями ракет Tomahawk и другими ударными системами надводного и подводного базирования. "Угрозы на морских направлениях действительно нарастают", - считает военный эксперт Игорь Коротченко
Новое американское вооружение может стать очередной угрозой для России, исходящей от США и НАТО. Следи таких угроз - последние модификации ракет Tomahawk, считает военный эксперт Игорь Коротченко.
"Что касается угроз на морских направлениях, они действительно нарастают. Это связано с появлением новых ударных систем подводного и надводного базирования, прежде всего у США", - заявил он.
Речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, у которых улучшены тактико-технические характеристики. Установлены они могут быть как на американских эсминцах с управляемым ракетным оружие, так и на многоцелевых подводных лодках, отметил эксперт.
У Франции и Великобритании также имеются подводные ядерные силы. Эти страны под руководством США занимаются совместным ядерным планированием. Целью, конечно, является России, добавил Коротченко.
Однако Россия сможет справиться с этими угрозами благодаря новым разработкам, строящимся кораблям и подводным лодкам. К примеру, поступающий на вооружение флота ракетоносцы типа "Борей" оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".
Есть еще один важный фактор, который определяет возможности флота России. Дело в том, что крылатые ракеты "Калибр", уже доказавшие свою высокую эффективность во время операции в Сирии, могут использовать и надводные корабли новейших проектов, и подводные лодки.
"В целом, у нас флот выглядит достойно. Рассчитываем, что "Объединенная судостроительная корпорация", выполняя гособоронзаказ, существенным образом усилит возможности нашего флота как в области надводных, так и подводных сил, за счет новых проектов, которые сегодня разработаны и строятся", - цитирует эксперта "РИА Новости".
Напомним, ранее главком ВМФ Владимир Королев поделился прогнозом на будущее в отношении военного флота РФ. "Основу группировок кораблей в океанской зоне составят фрегаты и большие десантные корабли", - заявил адмирал.

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