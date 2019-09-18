"Угрозы как бизнес-подход": Американист объяснил, почему Трамп не начнет войну с Ираном

Такие разговоры о боевой готовности идут уже почти 40 лет с момента революции в Иране, напомнил эксперт.

"Я думаю, что обострение, которое было на днях, после атаки на Саудовскую Аравию, имеет конкретные цели и задачи. Если бы Трамп в принципе хотел развязать войну с Ираном, он бы это уже сделал, когда иранцы сбили американский беспилотник. Спокойно бы. Повод уже был, предлог. Но Трамп на это не пошёл. Сегодня действия США по выходу из иранской ядерной сделки подверглись критике во всём международном сообществе. Даже стали критиковать ближайшие союзники США — Великобритания. И поэтому сегодня действие этих санкций, давление на Иран, выглядит нелегитимно", - пояснил политолог.

Поэтому сегодня задача США - перевести "стрелки" с хуситов на Иран, чтобы его демонизировать и обосновать дальнейшее санкционное давление, считает Блохин.

"На войну Трамп не пойдёт, потому что как раз на днях он уволил Болтона, который хотел Америку втянуть в войну с Ираном, с Северной Кореей и с Венесуэлой. Когда угрожал Болтон ударить по Ирану, по Северной Корее, Болтон реально хотел этого. Когда угрожает Трамп, Трамп использует это лишь как такие риторические приёмы, это такой бизнес-подход Трампа, буквально, давить, чтобы заставить сесть партнёра за стол переговоров на своих условиях", - пояснил эксперт.

На войну Трамп не пойдет, потому что он сам говорил, когда выиграл выборы, что США потратили в Афганистане и в Ираке семь триллионов долларов на Ближнем Востоке вместо того, чтобы эти деньги инвестировать в Америку - в строительство школ, дорог и так далее, напомнил Бложин.

"Сам Трамп не сторонник этих интервенций. Война с Ираном обойдётся в копеечку. Перед выборами это вообще политическое харакири. Если почитать американские газеты, там пишут: воинский контингент – миллион американских солдат, для того, чтобы сменить режим в Иране. Тем более, что Иран может ударить по тому же Израилю, по той же Саудовской Аравии, цена на нефть взлетит фантастически, для американцев это, кстати, невыгодно. Трамп сам не раз говорил, что его задача как раз понизить цены на нефть, чтобы обанкротить страны, которые экспортируют нефть. Как раз такие, как Венесуэла, Россия, тот же самый Иран. А нефть, если будет война, до трёхсот долларов вырастет. Поэтому Трамп на это не пойдёт", - рассказал политолог.

Перед грядущими в США выборами президента его слова - вообще риторика, информационно-психиологическое давление, которое американцы апробировали на Северной Корее и Венесуэле, подчеркнул эксперт.

"Иран к этому готов. Отчасти они ещё и хотят заручиться поддержкой перед выборами значительных элитных групп в США, того же военно-промышленного комплекса, произраильского лобби. На войну Трамп не пойдёт, это просто будет глупый шаг. Вспомните, как авианосцы к Северной Корее подводили. И Б-2 прилетели на базу Гуам. Задача – показать ощущение войны, что завтра она будет", - заключил политолог.