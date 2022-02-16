Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Олигархи бегут: Украина хотела войны и получила её
Что будет, если 16 февраля Россия не нападет на Украину?
Чем занимается канцлер Германии в Киеве: Визит грозит обернуться скандалом
Сорос не помог премьер-министру – пришлось бежать
Главная / Политика

"Угрозу" Байдена России расшифровал Соловьёв: "Из-за таких ошибок случаются конфликты"

16 февраля 2022, 07:30  •  122 • Политика
Заявление президента США Джо Байдена, в котором он "пригрозил" России войной из-за Украины расшифровал телеведущий Владимир Соловьёв. Он отметил, что "из-за таких ошибок и случаются конфликты".
Речь идёт о якобы словах американского президента о том, что во Второй Мировой войне США "участвовали по необходимости", однако если "Россия нападет на Украину" – это будет та война, в которой США будут "участвовать по собственному выбору".
Такую "смелость" Байдена опроверг Владимир Соловьёв, опубликовав в своём Telegram-канале оригинал фразы. Оказалось, что русская версия заявления Байдена – это ошибка переводчика. На самом деле американский президент заявил следующее:
"Вторая Мировая война была войной по необходимости, но, если Россия нападет на Украину – это будет войной выбора или войной без причины и повода", - сказал Байден.
Оказалось, что никакой угрозы в адрес России со стороны президента США не было.
"Хотя из-за таких ошибок и случаются конфликты", - отметил Соловьёв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


122
Источник
Похожие новости
16 февраля 2022, 03:25
Байден выступил с обращением к гражданам России. Но русские его не слышали
16 февраля 2022, 05:45
Корабли НАТО попались на слежке за крейсерами России в Средиземном море. Русские ответили
16 февраля 2022, 05:45
Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России
16 февраля 2022, 01:40
"Для нас свобода бесценна": Захарова ответила готовому платить Байдену
16 февраля 2022, 03:25
Взломали Украину, испугалась Польша: Власти ввели особый режим
16 февраля 2022, 02:15
Захарова оценила слова Трасс о «вторжении» России на Украину под «чужим флагом»
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 февраля 2022, 04:00
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
16 февраля 2022, 03:25
Байден выступил с обращением к гражданам России. Но русские его не слышали
16 февраля 2022, 05:45
Корабли НАТО попались на слежке за крейсерами России в Средиземном море. Русские отве...
16 февраля 2022, 05:45
Роковая ночь: В Киеве послышался "признак нападения" России
16 февраля 2022, 01:40
"Для нас свобода бесценна": Захарова ответила готовому платить Байдену
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 февраля 2022, 16:15
Как задержанный сотрудник СБУ Олег Сугерей, организовавший убийство Михаила Толстых, улизнул из Донецка
09 февраля 2022, 10:25
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
13 февраля 2022, 18:50
Салливан всех подставил: США отменили вторжение России на Украину
09 февраля 2022, 08:40
В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
11 февраля 2022, 02:05
Неожиданно: Украинские националисты не верят в успех в Донбассе и бегут из Харькова
09 февраля 2022, 13:55
НАТО превзошло по хамству даже США. Теперь решение будет принимать лично Путин
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.