"Угрозу" Байдена России расшифровал Соловьёв: "Из-за таких ошибок случаются конфликты"

Заявление президента США Джо Байдена, в котором он "пригрозил" России войной из-за Украины расшифровал телеведущий Владимир Соловьёв. Он отметил, что "из-за таких ошибок и случаются конфликты".

Речь идёт о якобы словах американского президента о том, что во Второй Мировой войне США "участвовали по необходимости", однако если "Россия нападет на Украину" – это будет та война, в которой США будут "участвовать по собственному выбору".

Такую "смелость" Байдена опроверг Владимир Соловьёв, опубликовав в своём Telegram-канале оригинал фразы. Оказалось, что русская версия заявления Байдена – это ошибка переводчика. На самом деле американский президент заявил следующее:

"Вторая Мировая война была войной по необходимости, но, если Россия нападет на Украину – это будет войной выбора или войной без причины и повода", - сказал Байден.

Оказалось, что никакой угрозы в адрес России со стороны президента США не было.

"Хотя из-за таких ошибок и случаются конфликты", - отметил Соловьёв.