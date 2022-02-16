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"Угрозу" Байдена России расшифровал Соловьёв: "Из-за таких ошибок случаются конфликты"
16 февраля 2022, 07:30 • 122 • Политика
Заявление президента США Джо Байдена, в котором он "пригрозил" России войной из-за Украины расшифровал телеведущий Владимир Соловьёв. Он отметил, что "из-за таких ошибок и случаются конфликты".
Речь идёт о якобы словах американского президента о том, что во Второй Мировой войне США "участвовали по необходимости", однако если "Россия нападет на Украину" – это будет та война, в которой США будут "участвовать по собственному выбору".
Такую "смелость" Байдена опроверг Владимир Соловьёв, опубликовав в своём Telegram-канале оригинал фразы. Оказалось, что русская версия заявления Байдена – это ошибка переводчика. На самом деле американский президент заявил следующее:
"Вторая Мировая война была войной по необходимости, но, если Россия нападет на Украину – это будет войной выбора или войной без причины и повода", - сказал Байден.
Оказалось, что никакой угрозы в адрес России со стороны президента США не было.
"Хотя из-за таких ошибок и случаются конфликты", - отметил Соловьёв.
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