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"Угрожающая и растущая мощь": В США оценили шансы на победу в войне с Россией
04 ноября 2019, 15:24 • 43 • Политика
Аналитики Heritage Foundation провели исследование, согласно которому главную военную угрозу для США представляет Россия. Следом, на втором месте, расположился Китай. Эксперты также дали оценку мощи российской армии, утверждая, что Америка способна ей противостоять.
Крупнейший военный конфликт возможен для США либо с Россией, либо с Китаем, говорится в докладе американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation.
На 500 страницах документа утверждается, что Россия может угрожать США как обычными, так и "нетрадиционными средствами". Причём какими именно, не называется. Наивысший балл аналитики поставили Москве за "угрожающую и растущую мощь", "агрессивность" Москвы они оценили чуть скромнее.
"Москва будет и впредь преследовать ряд целей, включая подрыв либерального международного порядка во главе с США", - прогнозируют исследователи.
Резюме экспертов заключается в том, что на сегодняшний день Москва является главной опасностью для США. Но в будущем, полагают аналитики, эта роль перейдёт Китаю.
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