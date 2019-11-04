"Угрожающая и растущая мощь": В США оценили шансы на победу в войне с Россией

Крупнейший военный конфликт возможен для США либо с Россией, либо с Китаем, говорится в докладе американского стратегического исследовательского института Heritage Foundation.

На 500 страницах документа утверждается, что Россия может угрожать США как обычными, так и "нетрадиционными средствами". Причём какими именно, не называется. Наивысший балл аналитики поставили Москве за "угрожающую и растущую мощь", "агрессивность" Москвы они оценили чуть скромнее.

"Москва будет и впредь преследовать ряд целей, включая подрыв либерального международного порядка во главе с США", - прогнозируют исследователи.

Резюме экспертов заключается в том, что на сегодняшний день Москва является главной опасностью для США. Но в будущем, полагают аналитики, эта роль перейдёт Китаю.