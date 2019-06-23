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"Угрожали оторвать головы": Местные жители атаковали киевский "Марш равенства"
23 июня 2019, 23:39 • 127 • В мире
В украинской столице в воскресенье, 23 июня, прошел "гей-парад", названный "Маршем равенства" или "КиевПрайдом". Число полицейских, охранявших это мероприятие, почти сравнялось в количеством участников парада. Тем не менее, без небольшой потасовки не обошлось: местные националисты пытались прорвать оцепление. "Угрожали спалить грузовик и оторвать голову его водителю", - рассказал один из участников действа.
По разным оценкам, вышли на улицы Киева примерно шесть тысяч представителей ЛГБТ и сочувствующих. Полиции было не меньше. Как оказалось, не зря. Помешать проведению шествия попытались местные националисты, которые решили прорвать полицейский кордон. Один из них даже попытался вырвать плакат у участников мероприятия. Полиция эту попытку оперативно пресекла, протестующего скрутили и отправили в отделение.
Один из водителей, управлявших ЛГБТ-автомобилем с конфетти-пушкой угроз испугался и отказался ехать дальше.
Как сообщается на сайте национальной полиции, в общей сложности было задержано девять человек. По данному факту уже возбудили уголовное дело.
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