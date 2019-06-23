Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
5 самых расхожих мифов о России
Россия нашла атомный ключ к Евросоюзу. Сериал не помог
В Молдове ждут отставки всех судей Конституционного суда
"Мы многое планируем, но я не расскажу": Климкин грозит России "н...
Главная / В мире

"Угрожали оторвать головы": Местные жители атаковали киевский "Марш равенства"

23 июня 2019, 23:39  •  127 • В мире
В украинской столице в воскресенье, 23 июня, прошел "гей-парад", названный "Маршем равенства" или "КиевПрайдом". Число полицейских, охранявших это мероприятие, почти сравнялось в количеством участников парада. Тем не менее, без небольшой потасовки не обошлось: местные националисты пытались прорвать оцепление. "Угрожали спалить грузовик и оторвать голову его водителю", - рассказал один из участников действа.
По разным оценкам, вышли на улицы Киева примерно шесть тысяч представителей ЛГБТ и сочувствующих. Полиции было не меньше. Как оказалось, не зря. Помешать проведению шествия попытались местные националисты, которые решили прорвать полицейский кордон. Один из них даже попытался вырвать плакат у участников мероприятия. Полиция эту попытку оперативно пресекла, протестующего скрутили и отправили в отделение.
Один из водителей, управлявших ЛГБТ-автомобилем с конфетти-пушкой угроз испугался и отказался ехать дальше.
"Нашему водителю, когда он приехал сюда, угрожали спалить грузовик и оторвать голову! И наш водитель со всей аппаратурой уехал", — рассказывает один из участников акции.
Как сообщается на сайте национальной полиции, в общей сложности было задержано девять человек. По данному факту уже возбудили уголовное дело.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



127
Источник
Похожие новости
23 июня 2019, 03:54
«Нет государственной стратегии»: что ждёт Агентство космического развития после отставки его главы
23 июня 2019, 20:24
"Мы многое планируем, но я не расскажу": Климкин грозит России "новой волной давления"
23 июня 2019, 23:39
Королева Британии "в ужасе" бежала из Букингемского дворца из-за атаки крыс
23 июня 2019, 23:39
"У них не будет ядерного оружия": Трамп заявил о возможности новой сделки по Ирану
22 июня 2019, 21:39
11 лет независимости: Как живёт Южная Осетия без Грузии
23 июня 2019, 04:09
"Мама, меня Иран ударил": Нападки Вашингтона на Тегеран высмеяли даже американцы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
19 июня 2019, 05:54
Сила России не по карману. Остаётся непредсказуемость
19 июня 2019, 18:54
В Дании после намеков на компенсации определились с "приемлемым" маршрутом для "Северного потока - 2"
21 июня 2019, 09:54
"Крым продан". Депутат Рады перешёл на явные оскорбления в прямом эфире
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
23 июня 2019, 10:24
Пустые хранилища: на Украине заявили о критическом дефиците газа
23 июня 2019, 13:39
«Шедевр военного искусства»: почему операция советских войск «Багратион» считается одной из самых успешных во время ВОВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.