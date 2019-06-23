"Угрожали оторвать головы": Местные жители атаковали киевский "Марш равенства"

По разным оценкам, вышли на улицы Киева примерно шесть тысяч представителей ЛГБТ и сочувствующих. Полиции было не меньше. Как оказалось, не зря. Помешать проведению шествия попытались местные националисты, которые решили прорвать полицейский кордон. Один из них даже попытался вырвать плакат у участников мероприятия. Полиция эту попытку оперативно пресекла, протестующего скрутили и отправили в отделение.

Один из водителей, управлявших ЛГБТ-автомобилем с конфетти-пушкой угроз испугался и отказался ехать дальше.

"Нашему водителю, когда он приехал сюда, угрожали спалить грузовик и оторвать голову! И наш водитель со всей аппаратурой уехал", — рассказывает один из участников акции.

Как сообщается на сайте национальной полиции, в общей сложности было задержано девять человек. По данному факту уже возбудили уголовное дело.