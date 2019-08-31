"Угроза всей Европе": Зеленский ополчился на "Северный поток-2". Украинцы приготовились платить

"Северный поток-2" несет в себе угрозы всей Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Речь идет о российском газопроводе, который идет по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши. Завершение его строительства ожидается в конце 2019 года. С запуском "Северного потока" власти Украины и Польши лишатся статуса стран-транзитеров и доходов от перекачки российского газа в Европу.

"Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе", - сказал Зеленский на пресс-конференции с Дудой.

Примечательно, что в качестве альтернативы "Северному потоку-2" украинский лидер видит энергетический треугольник - "Украина - Польша - США".

"Ну всё пипец — повышение тарифов гарантировано..." - комментируют в Twitter.



Фото: скриншот Twitter/@ZelenskyyUa

Напомним, что Зеленский прибыл с визитом в Варшаву в преддверии памятных мероприятий по случаю начала Второй мировой войны. Также в столицу были приглашены другие участники одного из главных конфликтов в истории человечества, включая США и развязавшую эту войну Германию. России приглашение не выслали. В знак солидарности Белоруссия и Армения также отказались участвовать в мероприятии.