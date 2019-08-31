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"Угроза всей Европе": Зеленский ополчился на "Северный поток-2". Украинцы приготовились платить

31 августа 2019, 18:39  •  87 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой всей Европе и предложил на замену "энергетический треугольник" с США. "Ну всё пипец — повышение тарифов гарантировано", - комментируют в соцсетях.
"Северный поток-2" несет в себе угрозы всей Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
Речь идет о российском газопроводе, который идет по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши. Завершение его строительства ожидается в конце 2019 года. С запуском "Северного потока" власти Украины и Польши лишатся статуса стран-транзитеров и доходов от перекачки российского газа в Европу.
"Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе", - сказал Зеленский на пресс-конференции с Дудой.
Примечательно, что в качестве альтернативы "Северному потоку-2" украинский лидер видит энергетический треугольник - "Украина - Польша - США".
"Ну всё пипец — повышение тарифов гарантировано..." - комментируют в Twitter.
Фото: скриншот Twitter/@ZelenskyyUa
Напомним, что Зеленский прибыл с визитом в Варшаву в преддверии памятных мероприятий по случаю начала Второй мировой войны. Также в столицу были приглашены другие участники одного из главных конфликтов в истории человечества, включая США и развязавшую эту войну Германию. России приглашение не выслали. В знак солидарности Белоруссия и Армения также отказались участвовать в мероприятии.

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