|
"Угроза всей Европе": Зеленский ополчился на "Северный поток-2". Украинцы приготовились платить
31 августа 2019, 18:39 • 87 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" угрозой всей Европе и предложил на замену "энергетический треугольник" с США. "Ну всё пипец — повышение тарифов гарантировано", - комментируют в соцсетях.
"Северный поток-2" несет в себе угрозы всей Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.
Речь идет о российском газопроводе, который идет по дну Балтийского моря в обход Украины и Польши. Завершение его строительства ожидается в конце 2019 года. С запуском "Северного потока" власти Украины и Польши лишатся статуса стран-транзитеров и доходов от перекачки российского газа в Европу.
Примечательно, что в качестве альтернативы "Северному потоку-2" украинский лидер видит энергетический треугольник - "Украина - Польша - США".
Фото: скриншот Twitter/@ZelenskyyUa
Напомним, что Зеленский прибыл с визитом в Варшаву в преддверии памятных мероприятий по случаю начала Второй мировой войны. Также в столицу были приглашены другие участники одного из главных конфликтов в истории человечества, включая США и развязавшую эту войну Германию. России приглашение не выслали. В знак солидарности Белоруссия и Армения также отказались участвовать в мероприятии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 августа 2019, 04:39
|
30 августа 2019, 03:39
|
29 августа 2019, 04:54
|
30 августа 2019, 09:54
|
25 августа 2019, 19:39
|
25 августа 2019, 00:09
|
31 августа 2019, 02:24