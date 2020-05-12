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"Угроза всему нашему городку": Норвежцы испугались американского радара против России

12 мая 2020, 16:55  •  189 • Политика
Норвежцы испугались американского радара против России. В частности, он предназначен для слежки за Северным флотом России. "Это угроза всему нашему городку", - жалуются местные жители.
Норвежские вооружённые силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё с последующей установкой оборудования. По данным издания NRK, местные жители очень переживают из-за этой ситуации.
"Я всего боюсь. Мы живем так близко к России, и сейчас идет чуть ли не полноценная война", - заявил местный житель Стиг Нильсен.
"Это угроза всему нашему городку", - добавил он, отметив, что ситуация просто "ужасна".
"От него всему нашему сообществу одна угроза, - сетует ещё один житель города Асле Кристиансен. - Смотришь на это всё - и расстраиваешься".
По словам мэра Вардё Эрьяна Йенсена, "радар - это заноза в глазу России".
"Обострение ситуация исключить нельзя", - отмечает он.
Как отмечает "Российская газета", в частности спецпроект "Русское оружие", переживания норвежцев небезосновательны. Ранее в ответ на заявление НАТО о планах модернизировать стратегический радар в Вардё официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала адекватный ответ на недружественные действия.
"На норвежский городок нацелили береговой ракетный комплекс "Бал". К тому же бомбардировщики Северного флота регулярно отрабатывают ракетные атаки на РЛС", - пишет "РО", отмечая, что "тренировки проходят над нейтральными водами, но от них до Вардё всего 28 километров".

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