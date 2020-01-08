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"Угроза всему миру – Трамп": Fox News запугивает американцев страхами немцев

08 января 2020, 21:24  •  25 • В мире
Жители Германии посчитали президента США Дональда Трампа более серьёзной угрозой для мира, чем президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом стало известно в ходе декабрьского опроса среди граждан Германии. На фоне обострения на Ближнем Востоке соответствующий опрос из ФРГ появился и на экранах американцев. В Сети полагают, что телеканал лишний раз разжигает настроения своей аудитории.
Американский президент Дональд Трамп представляет угрозу. Именно с таким посылом телеканал Fox News внезапно показал проведённый в Германии опрос.
В рамках исследования социологи пришли к выводу, что Трамп является несоизмеримо большей угрозой миру, чем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин.
Именно Трамп в опросе "страха немцев" занял "почётное" первое место. Как выяснили социологи института YouGov, передает Deutsche Welle, Трампа считают угрозой для мира 41 процент немцев.
Гораздо меньше людей угрозой считают северокорейского лидера Ким Чен Ына (17%). Опасение действиями Путина выразили 8 процентов опрошенных, против лидера Китая Си Цзиньпина высказались 7 процентов жителей Германии.
В Сети по поводу повторения на Fox News исследований немецкой публики высказались однозначно: телеканал влился в политическую гонку.
"Фокс Ньюс" топят против Трампа? Перед выборами прям", - отметил в обсуждениях ЖЖ Денис Прокура.
"Фокс" - это не вся Германия..." – добавил ещё один комментатор.
"В какой-то степени Дони даже жалко. У него ведь на всё наверняка есть понятные аргументы, и если его послушать, то, наверное, можно даже понять старичка спустя какое-то время, а его взяли и в главные злодейские злодеи записали. Вот кто теперь будет его слушать и читать его твиты? Он сейчас замкнётся, такой беды натворит", - иронично отметил oxigeeenio.

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