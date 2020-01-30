"Угроза уничтожения": Экоактивист из Британии сравнил изменение климата со Второй мировой войной

Экоактивист и экстремальный спортсмен Льюис Пью высказался об изменении климата. Он убежден, что это такой же серьёзный вызов для человечества, как Вторая мировая война. В этм смысле их можно сравнить.

"Изменения климата - это основополагающая проблема нашего поколения. У каждого поколения была такая. У дедов была Вторая мировая война, в 70-е это была деколонизация. Наш ответ на климатические проблемы определит все будущее человечества. Сейчас впервые в истории возникла проблема, которая ставит человечество под угрозу уничтожения", - цитирует Пью РИА Новости.

Британец своими акциями пытался привлечь внимание общества к проблемам экологии. Так, в январе 2020 года он плавал в Восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. При этом на нём были только плавки, шапочка и очки, от термокостюма пловец отказался.

Надо сказать, в мире сложное отношение к климатическим изменениям. Одни, действительно, считают подобное угрозой. Другие настаивают, что то же глобальное потепление - "заказ" магнатов.