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"Угроза уничтожения": Экоактивист из Британии сравнил изменение климата со Второй мировой войной
30 января 2020, 03:54 • 54 • В мире
Экоактивист и экстремальный спортсмен из Великобритании заявил, что изменения климата можно сравнить со Второй мировой войной. Посол доброй воли программы ООН Льюис Пью сказал, что это глобальный вызов для нашего поколения. Такой же, каким для людей середины XX века была война. Правда, теперь "угроза уничтожения" нависла над всем человечеством, считает экоактивист.
Экоактивист и экстремальный спортсмен Льюис Пью высказался об изменении климата. Он убежден, что это такой же серьёзный вызов для человечества, как Вторая мировая война. В этм смысле их можно сравнить.
"Изменения климата - это основополагающая проблема нашего поколения. У каждого поколения была такая. У дедов была Вторая мировая война, в 70-е это была деколонизация. Наш ответ на климатические проблемы определит все будущее человечества. Сейчас впервые в истории возникла проблема, которая ставит человечество под угрозу уничтожения", - цитирует Пью РИА Новости.
Британец своими акциями пытался привлечь внимание общества к проблемам экологии. Так, в январе 2020 года он плавал в Восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. При этом на нём были только плавки, шапочка и очки, от термокостюма пловец отказался.
Надо сказать, в мире сложное отношение к климатическим изменениям. Одни, действительно, считают подобное угрозой. Другие настаивают, что то же глобальное потепление - "заказ" магнатов.
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