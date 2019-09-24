"Угроза энергетической безопасности Европы": Трамп и Дуда размышляли, как остановить "Северный поток – 2"

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам прошедшей встречи.

"Лидеры обсудили, как наилучшим образом усилить сотрудничество в области обороны, безопасности и энергетики", - говорится в сообщении, которое цитирует "РИА Новости".

Как известно, Варшава остается самым ярым противником строительства газопровода "Северный поток – 2" в обход территории Украины, утверждая, что этот проеет "Очень опасен", а самой Европе "российский газ не нужен".

Кроме того, в прошлом году Польша, как самый верный и преданный союзник Вашингтона, подписала контракт в США, в соответствии с которым в следующие два десятка лет будет получать американский природный сжиженный газ по два миллиона тонн в год.

Между тем многие европейские политики убеждены в том, что строительство газопровода это чисто экономический проект. В частности об этом же заявил не так давно экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Политик объяснил, чем привлекает Россия и ее газ зарубежные компании. В частности, он подчеркнул, что наша страна - надежный поставщик, а наше "голубое топливо" высокого качества и при этом недорогое.