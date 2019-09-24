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"Угроза энергетической безопасности Европы": Трамп и Дуда размышляли, как остановить "Северный поток – 2"

24 сентября 2019, 08:09  •  200 • В мире
Во время переговоров между президентами США и Польши, проходивших в Нью-Йорке, стороны обсудили вопрос о том, как эффективнее противодействовать строительству газопровода "Северный поток – 2", который, по их общему убеждению, "создает угроза энергетической безопасности Европы".
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома по итогам прошедшей встречи.
"Лидеры обсудили, как наилучшим образом усилить сотрудничество в области обороны, безопасности и энергетики", - говорится в сообщении, которое цитирует "РИА Новости".
Как известно, Варшава остается самым ярым противником строительства газопровода "Северный поток – 2" в обход территории Украины, утверждая, что этот проеет "Очень опасен", а самой Европе "российский газ не нужен".
Кроме того, в прошлом году Польша, как самый верный и преданный союзник Вашингтона, подписала контракт в США, в соответствии с которым в следующие два десятка лет будет получать американский природный сжиженный газ по два миллиона тонн в год.
Между тем многие европейские политики убеждены в том, что строительство газопровода это чисто экономический проект. В частности об этом же заявил не так давно экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Политик объяснил, чем привлекает Россия и ее газ зарубежные компании. В частности, он подчеркнул, что наша страна - надежный поставщик, а наше "голубое топливо" высокого качества и при этом недорогое.

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