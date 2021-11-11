Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодов...
Кремль поставил точку в вопросе о новой встрече Путина и Байдена
Неудобно о ковиде. Кто создал элитную вакцину и зачем обманывают депутаты
Украина осталась без электроэнергии из Белоруссии: Виновата интеграция с Европой
Главная / Политика

"Угроза для Белоруссии": Экс-сенатор озвучил единственное решение проблемы мигрантов

11 ноября 2021, 04:05  •  89 • Политика
Скопление мигрантов на белорусской границе привело к перемещению тысяч польских солдат. "Угроза для Белоруссии", - заявил экс-сенатор Франц Клинцевич и озвучил единственное решение проблемы.
Минобороны Белоруссии заявило, что Польша стянула на границу 10 тысяч военных, но не уведомила об этом Минск, а также не пригласила наблюдателей.
Франц Клинцевич объяснил, что при Минобороны каждой страны есть специальное управление международного сотрудничества, которое обязано информировать другие государства о значительном перемещении военных. Эта работа имеет важное стабилизирующее значение.
На данный момент, отметил бывший сенатор, трудно оценить ситуацию, которая происходит между Минском и Варшавой. Однако проблема с иностранцами, которые через Белоруссию намереваются попасть в Польшу, а потом отправиться в Германию, достаточно серьёзна.
Евросоюз не знает, как поступить, зато активно обвиняет белорусские власти.
"А дальше в связи с тем, что ситуация обостряется, сосредоточение войск на границе с учётом многих обстоятельств на данный момент является явной угрозой для Белоруссии", - приводят слова Клинцевича "Народные Новости".
По его мнению, руководство Евросоюза должно предпринять определённые шаги, чтобы решить проблему мигрантов. В первую очередь необходимо поговорить с белорусскими властями. Эта работа должна вестись серьёзно и оперативно.
"Но для этого должен быть диалог, а не угрозы", - подчеркнул Франц Клинцевич.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





89
Источник
Похожие новости
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми играми - Додон
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 00:00
Париж и Берлин поощряют агрессию Киева. Захарова назвала две версии
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
11 ноября 2021, 00:00
США заявили о "необычной военной активности России" рядом с Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2021, 00:00
"Это катастрофа": Власти Молдавии загнали экономику в ловушку газовыми игра...
11 ноября 2021, 01:45
Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских ...
11 ноября 2021, 01:45
В Пенсильвании закончился уголь? Украина обратилась за помощью к Донбассу
11 ноября 2021, 00:00
Париж и Берлин поощряют агрессию Киева. Захарова назвала две версии
11 ноября 2021, 01:45
Альтернатива убийственному плану Хуснуллина найдена
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 ноября 2021, 15:55
Ликвидация Украинской провокации
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
06 ноября 2021, 19:05
"Незаметная" фраза Путина о БПЛА: О чём умолчали даже в расшифровке Кремля
04 ноября 2021, 23:55
"Так вот чей "Газпром": Неосторожное слово президента Молдавии превратили в анекдот
06 ноября 2021, 19:05
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупредив о последствиях
05 ноября 2021, 11:00
На обвинения Украины в блокировке поставок угля Россией ответили в Казахстане
06 ноября 2021, 17:20
Ждать 18 часов, чтобы умереть. Скандал со скорой набирает обороты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.