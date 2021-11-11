"Угроза для Белоруссии": Экс-сенатор озвучил единственное решение проблемы мигрантов

Скопление мигрантов на белорусской границе привело к перемещению тысяч польских солдат. "Угроза для Белоруссии", - заявил экс-сенатор Франц Клинцевич и озвучил единственное решение проблемы.

Минобороны Белоруссии заявило, что Польша стянула на границу 10 тысяч военных, но не уведомила об этом Минск, а также не пригласила наблюдателей.

Франц Клинцевич объяснил, что при Минобороны каждой страны есть специальное управление международного сотрудничества, которое обязано информировать другие государства о значительном перемещении военных. Эта работа имеет важное стабилизирующее значение.

На данный момент, отметил бывший сенатор, трудно оценить ситуацию, которая происходит между Минском и Варшавой. Однако проблема с иностранцами, которые через Белоруссию намереваются попасть в Польшу, а потом отправиться в Германию, достаточно серьёзна.

Евросоюз не знает, как поступить, зато активно обвиняет белорусские власти.

"А дальше в связи с тем, что ситуация обостряется, сосредоточение войск на границе с учётом многих обстоятельств на данный момент является явной угрозой для Белоруссии", - приводят слова Клинцевича "Народные Новости".

По его мнению, руководство Евросоюза должно предпринять определённые шаги, чтобы решить проблему мигрантов. В первую очередь необходимо поговорить с белорусскими властями. Эта работа должна вестись серьёзно и оперативно.

"Но для этого должен быть диалог, а не угрозы", - подчеркнул Франц Клинцевич.