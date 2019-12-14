"Угробили... за наш с вами счёт": Юрий Пронько заявил о "минах" замедленного действия и скорой катастрофе

Отшумели высокопарные реляции чиновников про импортозамещение, и эта тема вообще ушла из повестки дня. Однако в отдельных отраслях российской экономики сложилась более чем критическая ситуация. Россия на 90% зависит от иностранных рынков семян, что чревато самой настоящей катастрофой для отечественного сельского хозяйства, подчеркнул Юрий Пронько в своей авторской программе "Сухой остаток" на Царьграде.

В Советском Союзе существовало собственное семеноводство, оно позволяло нивелировать зависимость от внешних поставок. Однако в 1990-е его под корень уничтожили. И ситуация продолжает усугубляться, несмотря на рапорты об успехах российского агропрома.

Так, по мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в России сложилось катастрофическое положение дел, которое может привести к далеко идущим неблагоприятным последствиям.

"По семеноводству просто катастрофа... Почему Министерство сельского хозяйства занимается этим без "энергетики"? С 1990-х годов полностью загубили отечественное семеноводство. Я уже не говорю о кукурузе, о картофеле, о пшенице! Но когда я в одном из регионов посещала тепличное хозяйство, и мне сказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, вот это меня правда добило", - привёл цитату председателя Совета Федерации Пронько в своём эфире.

Вот так Россия до сих пор закупает "за бугром" семена укропа, картошки, пшеницы. Угробили отечественное семеноводство, а "рекордные" урожаи гоним на экспорт, отметил автор передачи.

"Более того, ставим новые цели по его увеличению. Знаете, за счёт чего, а точнее, кого? Правильно, за наш с вами счёт".

Своей позицией делился и основатель агрохолдинга "Белая дача" Виктор Семёнов.

"До 2024 года дали приросты одни - произвести продовольствие, а планы по экспорту продовольствия - где-то в 2 раза больше, чем этот прирост. Спрашивается: что, у нас с вами с полки заберут и в Китай повезут? Как это так? Ну, чиновники с арифметикой дружат или нет? Получается, это же профанация! У нас что, переели люди? У нас что, есть лишнее продовольствие на рынке, что его девать некуда?"

Гонимся за рекордами, увеличиваем экспорт, и это при том, что уже сегодня в каждой шестой российской семье стали хуже питаться, это следует из исследований Росстата. Чаще всего от недоедания страдают многодетные и неполные семьи, а также семьи, состоящие из одних пенсионеров, продолжил Юрий Пронько, полагая, что уже сейчас нам подложили "мины" замедленного действия, которые неминуемо приведут к катастрофе. Результаты исследования показали, что треть расходов российских семей уходит на питание. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров, и многодетные.

"Замечу, что расходы на продукты питания в России одни из самых высоких в мире. Так, в Люксембурге они составляют 8,7%, в Великобритании - 10%, в Нидерландах - порядка 10,5%, в России - 34,3%. Больше, чем в России, тратят на продукты питания в Молдавии, Казахстане и Украине. Ключевая причина столь плачевного состояния потребительского спроса - падение покупательной способности российских семей, которая снижалась все последние 6 лет", - добавил Пронько.