"Уголовники, алкоголики, тунеядцы": Какое дно должна пробить "Единая Россия", чтобы включились мозги - Пронько

Главу фракции "Единая Россия" в городской думе Переславль-Залесского Ярославской области Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве. Он уже написал заявление о выходе из политсовета партии и планирует сложить депутатские полномочия.

По данным издания 76.ru, дело связано с убийством в Переславле-Залесском в минувшие выходные водителя такси.

"Ярновости" также сообщают о задержании накануне господина Корнилова. По данным источника издания, он подозревается в том, что в нетрезвом состоянии убил таксиста, а затем попытался избавиться от следов преступления и поджёг автомобиль с трупом.

"Согласитесь, подобные сообщения о представителях партии власти вызывают, мягко говоря, неоднозначную реакцию. Ещё раз: речь идет о человеке, который возглавлял фракцию "Единая Россия" в Думе целого города и которого подозревают в совершении тяжкого преступления. Как можно доверять человеку, который, во-первых, способен на подобное, а во-вторых, ещё и пытался замести следы?", - озвучил неудобный вопрос Юрий Пронько в эфире "Сухого остатка".

Следствие и суд, по его словам, обязательно расставят точки над "i", но в "Единой России" уже открестились от своего соратника и заявили об исключении Корнилова из рядов партии.

В следующей скандальной новости, связанной с "ЕдРом", криминальная тематика также присутствует, но на этот раз она адресована тем, кто входит в категорию малоимущих и влачит нищее существование, замечает ведущий.

Речь идёт о выступлении депутата Государственной думы от "Единой России" Ирины Гусевой на заседании парламентского комитета по бюджетам и налогам, членом которого она является. Политик резко высказалась против освобождения малоимущих соотечественников от уплаты налога на доходы физических лиц. Она сравнила их с тюремными заключенными, которых всю жизнь кормило и обеспечивало государство.

"Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где его охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы - и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги", - сказала Гусева.

Она убеждена, что ни одна страна в мире так не финансирует социальные нужды граждан, как Россия, и что прежде чем отменять налоги, следовало бы дополнительно просчитать экономические последствия подобного решения.

Надо сказать, что это уже не первый камень в огород малоимущих от представителей "ЕдРа", замечает Пронько, напоминая, что ранее в Волгограде разразился скандал по поводу так называемой пенсионной реформы.

"Кстати, именно этот регион представляет госпожа Гусева в парламенте, где один из представителей ныне правящей партии заявил, что низкие пенсии сейчас в России у тунеядцев и алкоголиков", - прокомментировал Пронько.

Так, депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, также состоящий в "Единой России" заявил:

"Когда было тунеядство, гоняли их: "Идите на работу". А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии сегодня получают тунеядцы, алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20, 25 тысяч и более. Малоимущий сам себе создал малоимущество, а мог бы стать нормальным человеком".

Уголовники, алкоголики, тунеядцы. Все эти эпитеты адресованы тем, кто по разным причинам оказался в ситуации беспросветной нищеты, подчёркивает Юрий Пронько.

"Конечно, народ можно обвинять во всех грехах, но где государство, которое призвано помогать, защищать и поддерживать своих граждан? Госпожа Гусева утверждает, что в России на соцподдержку тратятся большие деньги, но тогда почему у нас больше 20 млн бедных? Почему каждый четвертый ребенок в нашей стране живет в нищете? Почему обычные люди, то есть мы с вами, не чувствуем заботы государства, зато очень хорошо ощущаем его фискальный прессинг? Почему, имея бюджетный профицит и гигантские ЗВРы, наше государство не спешит рассчитаться по своим обязательствам, например, по советским вкладам? Почему никто нам не возвращает "замороженные" пенсионные накопления?", - возмущён Пронько.

Он недоумевает, по какому праву представители "Единой России" позволяют себе называть малоимущих "лодырями, уголовниками, алкоголиками и тунеядцами".

По словам ведущего, очевидно, что медленно, но верно в современной России от социальных достижений пытаются отказаться. Повышение пенсионного возраста, платные медицина и образование, рост налогов - это решения, которые были реализованы именно большинством в нынешнем парламенте.

"Все эти действия не находят понимания и жестко критикуются гражданами. В ответ на это был принят закон об оскорблении власти. А почему бы его зеркально не применять к тем, кто оскорбляет народ? Похоже, 2019-й уже бьёт рекорды по количеству вылитой грязи "слугами народа" в адрес простых людей", - продолжает Пронько.

Кстати, добавляет он, депутат Госдумы Ирина Гусева известна ещё и тем, что внесла в своё время в парламент скандальную инициативу - она предложила исключить из видов наказаний за коррупционные преступления арест и лишение свободы, заменив их ... принудительными работами.

К законопроекту прилагалась пояснительная записка, в которой говорилось, что замена реального лишения свободы для коррупционеров на принудительные работы "будет способствовать снижению численности осужденных" и "восстановлению социальной справедливости в глазах общества".

"К счастью, законопроект госпожи Гусевой не нашёл поддержки в нижней палате российского парламента и остался лишь бредовой идеей. Что происходит с "Единой Россией", её представителями во власти? Куда она катится и куда тащит всю страну? Что будет в "сухом остатке"? Это далеко не тривиальные вопросы. От ответа на них зависит дальнейшая судьба страны, а значит, и каждого из нас. Недопустимо, когда в адрес граждан страны звучат, мягко говоря, нелестные эпитеты", - подчёркивает Пронько.

С его точки зрения, только взаимное уважительное отношение позволит вести конструктивный диалог и принимать взвешенные решения. Сейчас же "партия власти", говорит ведущий, ведет монолог, не слыша никого и ничего вокруг, а её представители сами становятся фигурантами резонансных дел.