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"Угадайте страну": Пенсионерку оштрафовали за то, что она слишком много отложила себе на пенсию

17 июля 2019, 00:09  •  26 • В мире
86-летнюю вдову наказали штрафом в 28 тысяч фунтов за то, что она накопила на своём счёте слишком много денег. Как любят писать в интернете - "угадайте страну". Нет, всё случилось в Британии.
Британские чиновники оштрафовали 86-летнюю вдову за то, что она слишком много отложила себе на пенсию. От женщины требуют выплатить местным властям 28 тысяч фунтов, что примерно равняется 2,18 миллиона рублей. Подробности сообщает издание Daily Mail.
Речь идёт о 86-летней гражданке Великобритании Мэри Морли, живущей в кембриджширской деревне Стиббингтон. Чтобы не быть обузой своей семье, женщина регулярно откладывала немного своей государственной пенсии, которая составляет 149,54 фунта в неделю. Таким образом женщина накопила более 32 тысяч фунтов, или почти 2,5 миллиона рублей. А это вдвое больше, чем разрешено людям, претендующим на жилищное пособие.
В результате британские чиновники потребовали от пожилой женщины вернуть государству 12 тысяч фунтов. Семья 86-летней пенсионерки попыталась обжаловать штраф в суде, но всё стало только хуже. Чиновники обнаружили, что допустили ошибку: на самом деле пожилая женщина должна им не 12 тысяч, а 28 тысяч фунтов.
"Процесс, с помощью которого это делается, невероятно чёрств. Люди в возрасте от 80 до 90 лет, вероятно, одни и с проблемами со здоровьем, являются мишенью", - цитирует британское издание слова возмущённого сына Мэри Морли.

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