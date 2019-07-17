"Угадайте страну": Пенсионерку оштрафовали за то, что она слишком много отложила себе на пенсию

Британские чиновники оштрафовали 86-летнюю вдову за то, что она слишком много отложила себе на пенсию. От женщины требуют выплатить местным властям 28 тысяч фунтов, что примерно равняется 2,18 миллиона рублей. Подробности сообщает издание Daily Mail.

Речь идёт о 86-летней гражданке Великобритании Мэри Морли, живущей в кембриджширской деревне Стиббингтон. Чтобы не быть обузой своей семье, женщина регулярно откладывала немного своей государственной пенсии, которая составляет 149,54 фунта в неделю. Таким образом женщина накопила более 32 тысяч фунтов, или почти 2,5 миллиона рублей. А это вдвое больше, чем разрешено людям, претендующим на жилищное пособие.

В результате британские чиновники потребовали от пожилой женщины вернуть государству 12 тысяч фунтов. Семья 86-летней пенсионерки попыталась обжаловать штраф в суде, но всё стало только хуже. Чиновники обнаружили, что допустили ошибку: на самом деле пожилая женщина должна им не 12 тысяч, а 28 тысяч фунтов.