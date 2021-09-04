|
"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов
04 сентября 2021, 19:55 • 204 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главных спонсоров оппозиционного блогера Алексея Навального среди западных дипломатов. "Угадайте, кто", - пишет она.
Захарова подтвердила информацию о том, что среди спонсоров проектов Навального оказались десятки сотрудников иностранных посольств, расположенных в России. Финансирование осуществлялось по довольно простой схеме: западные посольства нанимали граждан России в качестве обслуживающего персонала, а выплачиваемые им деньги переводились на счета связанных с Навальным структур.
- пишет Захарова в Telegram.
В этой схеме, которую Мария Захарова в шутку назвала "маленькой весёлой каруселькой", также участвовали сотрудники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Официальный представитель МИД России также отметила, что если бы подобные схемы использовала Россия, чтобы расшатывать ситуацию в западных странах, то "вопли стояли бы на всю планету".
Скриншот: Telegram / Мария Захарова
.
Подпишитесь на нас
204
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2021, 06:05
|
30 августа 2021, 04:15
|
29 августа 2021, 17:15
|
02 сентября 2021, 01:00
|
31 августа 2021, 05:00
|
30 августа 2021, 14:20
|
03 сентября 2021, 01:45