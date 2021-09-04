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"Угадайте, кто": Захарова назвала главных спонсоров Навального среди западных дипломатов

04 сентября 2021, 19:55  •  204 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главных спонсоров оппозиционного блогера Алексея Навального среди западных дипломатов. "Угадайте, кто", - пишет она.
Захарова подтвердила информацию о том, что среди спонсоров проектов Навального оказались десятки сотрудников иностранных посольств, расположенных в России. Финансирование осуществлялось по довольно простой схеме: западные посольства нанимали граждан России в качестве обслуживающего персонала, а выплачиваемые им деньги переводились на счета связанных с Навальным структур.
Угадайте, через какие посольства шло большего всего подобных донатов? Правильно, через дипмиссии США и ФРГ,
- пишет Захарова в Telegram.
В этой схеме, которую Мария Захарова в шутку назвала "маленькой весёлой каруселькой", также участвовали сотрудники посольств Канады, Франции, Испании и других стран НАТО. Официальный представитель МИД России также отметила, что если бы подобные схемы использовала Россия, чтобы расшатывать ситуацию в западных странах, то "вопли стояли бы на всю планету".
Скриншот: Telegram / Мария Захарова
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