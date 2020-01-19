"Угадай министра обороны... Выигрывает Мутко": Сатановский о "новогоднем подарке" Путина и тотализаторе журналистов

"Конкурсом года" назвал экономист и политолог Евгений Сатановский попытки журналистов угадать, кто и какие посты займёт в новом правительстве России. Для полноты картины, по мнению эксперта, не хватает только тотализатора.

"Роскошное развлечение, а для организаторов ещё и крупный бизнес. "Угадай министра обороны". Варианты финалистов: Шойгу, Мединский и Мутко. В итоге, естественно, выигрывает Мутко. Во-первых, он всегда выигрывает, во-вторых, это прикольно. Но назначают Шойгу. А то приколов будет слишком много", - пишет Евгений Сатановский на своём tg-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Эксперт сравнивает ситуацию с Англией, где биться об заклад по любому поводу стало практически национальной традицией. Он напомнил, что в Туманном Альбионе делают ставки по любому поводу.

"Кого родит та или иная герцогиня, сколько дитя будет весить и как его назовут. Какая партия сколько мест в парламенте получит. Кто выиграет кубок... неважно какой", - перечисляет Сатановский.

Возвращаясь к России, эксперт отмечает, что кого и куда назначат, не принципиально важно. Важно, что будет сделано. Если правительство хотя бы перестанет создавать проблемы, это уже будет большим достижением, считает Сатановский. А если ещё в нём кто-то делом займётся, страна вообще расцветёт, добавляет он.

"Если главной проблемой образования и науки перестанет быть министерство образования и науки, а экономику перестанут гробить все те, кто ею занимается, страна уже прирастёт. А если кто-то в правительстве случайно, не нарочно, хотя бы ради прикола, займётся делом, а не бумагомаранием и крючкотворством, так и вообще рванёт в немыслимые дали", - пишет политолог и экономист.

Пока правительства нет, а премьер-министр уже есть. А значит, это период прогнозов и предположений. В свою очередь Сатановский призывает всех расслабиться и просто получать удовольствие.