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"Угадай министра обороны... Выигрывает Мутко": Сатановский о "новогоднем подарке" Путина и тотализаторе журналистов
19 января 2020, 14:09 • 282 • Политика
Евгений Сатановский рассказал, как журналисты устраивают тотализатор на тему того, кто и какие посты займёт в новом правительстве. "Угадай министра обороны". Варианты финалистов: Шойгу, Мединский и Мутко. В итоге, естественно, выигрывает Мутко", - пишет экономист и политолог.
"Конкурсом года" назвал экономист и политолог Евгений Сатановский попытки журналистов угадать, кто и какие посты займёт в новом правительстве России. Для полноты картины, по мнению эксперта, не хватает только тотализатора.
Эксперт сравнивает ситуацию с Англией, где биться об заклад по любому поводу стало практически национальной традицией. Он напомнил, что в Туманном Альбионе делают ставки по любому поводу.
Возвращаясь к России, эксперт отмечает, что кого и куда назначат, не принципиально важно. Важно, что будет сделано. Если правительство хотя бы перестанет создавать проблемы, это уже будет большим достижением, считает Сатановский. А если ещё в нём кто-то делом займётся, страна вообще расцветёт, добавляет он.
Пока правительства нет, а премьер-министр уже есть. А значит, это период прогнозов и предположений. В свою очередь Сатановский призывает всех расслабиться и просто получать удовольствие.
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