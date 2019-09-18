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"Уедут так уедут": Как Украина втянула Канаду в протест против крымчан

18 сентября 2019, 02:39  •  59 • Политика
Украина и Канада пытались помешать выступлению крымчан на конференции ОБСЕ в Варшаве. По мнению главы комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, своими безобразиями украинская делегация многих в ОБСЕ настроила против себя. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя демарш украинцев, отметил, что если те намереваются окончательно покинуть конференцию, то ничего принципиального не произойдет. "Уедут так уедут", - заявил он,
Украинская и канадская делегации второй день пытаются помешать представителям СМИ Крыма выступать на конференции ОБСЕ в Варшаве. Но несмотря на провокационные выходки, организаторы все равно дают слово крымчанам, что, по их мнению, серьезный шаг на пути признания полуострова частью России.
Ранее украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской. Как рассказал Царьграду глава комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, украинцы пытались сорвать заседание, добились объявления технического перерыва, к ним подключилась Франция и Канада. Но крымским представителям удалось отстоять свою позицию.
"Что касается реакции зала [в тот момент]. Зал выступал за то, что свобода слова должна реализовываться в полном объёме. Конечно, постоянной истерикой украинцы настроили очень многих против себя. Они взаимодействуют с Канадой, благодаря диаспоре, их поддерживает Франция и, понятно, США. Хотя, надо сказать, многие, первый раз оказавшиеся здесь, задавали философский вопрос, какого чёрта в принципе здесь делают США. Я интересующимся ответил, что, естественно, американцы считают, дела Европы без них решить нельзя", - сказал он.
В свою очередь ситуацию на конференции в Варшаве также отметил сенатор Алексей Пушков. На странице в Twitter он указал, что демарш украинцев в ОБСЕ расценят так же, как когда-то в ПАСЕ.
"Украинская делегация угрожает покинуть конференцию ОБСЕ по свободе слова в Варшаве. Летом она угрожала покинуть июньскую сессию ПАСЕ. И все из-за того, что ее ультиматумы всем надоели. В Совете Европы эти угрозы проигнорировали. В ОБСЕ, полагаю, будет так же. Уедут так уедут", - констатировал он.

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