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"Уеду на ПМЖ в Москву": Жена миллиардера сочла Россию безопасней Монако
22 февраля 2020, 11:24 • 169 • В мире
Жена российского миллиардера, экс-модель Анна Вишневская пожаловалась на тяготы жизни и заявила, что Россия безопаснее Монако. "Уеду на ПМЖ в Москву", - отметила она.
Вишневская является супругой бывшего совладельца "Совкомбанка" Василия Клюкина. 12 лет назад пара переехала в Монако, однако жизнь оказалась не такой сказочной, как рассчитывала модель.
"Ничего не нравится! Живу там ради детей и постоянно ищу способ уехать и обязательно уеду на ПМЖ в Москву. А пока я просто улетаю оттуда как можно чаще", - цитирует ее "Газета.ру".
По словам Анны, она устала чувствовать себя в опасности, поняла, как любит снег и хороший сервис. Держит ее в королевстве только то, что сын не хочет бросать школу.
Вишневская отметила, что в Монако стала интровертом. А из-за постоянных грабежей (с 2012 года супругов обокрали шесть раз) даже наняла частного детектива.
Модель рассказала, что злоумышленники дважды угоняли их машины, дважды выносили всё из их разных домов и еще два раза крали сумки в аэропорту. При этом полиция бездействует.
Бизнесмен Клюкин и сам ранее говорил о сильно изменившейся жизни после переезда. По его словам, он стал интровертом и теперь предпочитает небольшие пабы дорогим ресторанам.
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