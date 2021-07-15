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"Удвоить усилия": Путин и Керри говорили не только об Арктике – Госдеп

15 июля 2021, 04:20  •  62 • Политика
Пресс-служба Госдепартамента США распространила заявление, в котором раскрывается содержание разговора президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри. Стороны говорили об Арктике, о необходимости "удвоить усилия", но не только.
США и Россия в ближайшие 10 лет будут играть важную роль в мире в вопросах климата. В числе прочего, эта роль касается сокращения выбросов парниковых газов. Спецпредставитель президента США назвал этот аспект критически важным. В документе также сказано, что Москва и Вашингтон договорились о совместной работе над решением вопросов климата, связанных с Арктикой.
Собеседники сошлись во мнении, что работа над успешным проведением 26-й сессии Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (Великобритания) чрезвычайно важна.
В Госдепе подчеркнули, что Владимир Путин согласился "с необходимостью удвоить международные усилия по климату". Он также заявил, что Россия намерена решить вопросы с выбросами в сфере лесного хозяйства, а также прочих выбросов.
Ранее о проведённых по телефону переговорах рассказала пресс-служба Кремля. Владимир Путин сообщил американскому спецпредставителю, что Россия придаёт большое значение достижению целей по климату в рамках Парижского соглашения.

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