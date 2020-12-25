"Удивлены...": Захарова растерялась от гнева Израиля на русского посла

Речь идёт об интервью, которое посол России в Израиле Анатолий Викторов дал изданию Jerusalem post. В нём он заявил, что главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке является не Иран, а арабо-израильский конфликт. После этого российского дипломата вызвали в МИД Израиля для дачи объяснений.

Захарова же отметила, что не понимает такой резко негативной реакции на слова посла. По сути он озвучил официальную международную позицию о необходимости урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной. Аналогичные тезисы высказываются с площадок ООН и ни у кого не вызывают вопросов.

Удивлены обострённой реакцией на затронутые в интервью нашего посла в Израиле вопросы. Изложенная в нём позиция неоднократно доводилась нами до израильских коллег на различных уровнях, - отметила Захарова.

Она также добавила, что отказ Израиля от диалога со своим соседом не способствует установлению мира в регионе.