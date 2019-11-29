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"Удивительные люди": Украинский "Нафтогаз" пошёл в суд, создавая "атмосферу доброжелательности" для Зеленского
29 ноября 2019, 16:09 • 43 • Политика
"Нафтогаз" подал в суд в Латвии ходатайство по транзитному иску. Как отметил Владимир Соловьёв, украинский "Нафтогаз" пошёл в суд, создавая "атмосферу доброжелательности" для Зеленского. "Удивительные люди", - резюмировал эксперт.
В суд Латвии поступило ходатайство от представителей украинского "Нафтогаза" об исполнении решения Арбитража Стокгольма по транзитному иску, а также об обеспечительных мерах. С заявлением о продолжении спора сегодня выступил "Газпром".
Стоит отметить, что подобные действия предпринимаются украинской компанией накануне переговоров в нормандском формате, о чём в личном телеграм-канале говорит и тележурналист Владимир Соловьёв:
"Нафтогаз" знает, как создать атмосферу доброжелательности на встрече в нормандском формате, - отмечает спикер. - Удивительные люди, не удивлюсь, если выяснится, что Зеленский об иске узнал из СМИ".
Добавим, Россия ранее призывала оставить прежние споры и вновь сесть за стол переговоров. Таким образом, можно было решить газовые вопросы Украины, но, видимо, переговорный процесс "Нафтогазу" не пришёлся по душе.
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