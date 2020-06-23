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"Удивительное открытие" человечества: Рядом со Стоунхенджем обнаружена "захватывающая" находка

23 июня 2020, 03:00  •  94 • В мире
Археологи сообщили об уникальной находке - совсем рядом со Стоунхенджем. Ряд исследователей уже высказались об этом событии как об "удивительном открытии" человечества. Учёные наткнулись на доисторические шахты, обозначившие границу священного участка.
Учёные рассказали о сенсационной находке совсем рядом со Стоунхенджем. Археологи наткнулись на доисторические шахты, передаёт Nation News.
Их свыше 20, и они имеют довольно внушительную площадь. Предполагается, что данные объекты были созданы больше 4,5 тысячи лет тому назад.
Согласно информации Daily Mail, диаметр искусственных пещер в среднем равен порядка 10 метрам, а глубина - пяти. Они образуют круг, диаметр которого превышает два километра. Он опоясывает Даррингтонские стены.
Предполагается, что шахтами была выделена граница священного участка. Ряд исследователей уже высказались об этой находке как об "удивительном открытии" человечества.
"Осадочные отложения шахт содержат богатый и захватывающий архив ранее неизвестной экологической информации", - подчеркнул учёный Тим Киннейрд.

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