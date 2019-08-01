"Удивительно, но ещё жив": Крапивница обыкновенная превратила Навального в глазах Запада в Немцова-2

Всего сутки, проведенные оппозиционером Алексеем Навальными в больнице с сыпью (как позже выяснится, у него была самая обыкновенная крапивница), дали западной прессе простор для фантазии. Дошло до того, что оппозиционера уже "похоронили". Не в прямом смысле, но предложили представить, что было бы, если бы Алексей умер.

Сутки в больнице - вой на весь мир

Началось с того, что после госпитализации оппозиционера глава "Альянса врачей" и личный врач блогера Анастасия Васильева заявила, что тот якобы пострадал от неизвестного химического вещества, которое вызвало интоксикацию. По её словам, чтобы спасти жизнь "борца с режимом", нужен небольшой отряд, включающий токсикологов, офтальмологов и других. Но, как оказалось, для излечения от приступа аллергии хватило один день полежать в больнице.

К слову, до больничной койки, на которой страдал от аллергической реакции Навальный, "личных" врачей не допустили, поскольку блогер находится под арестом. Однако это не помешало им "поставить диагноз", как призналась Анастасия Васильева на своей странице в Facebook, "через дверь".

"Диагноза" вполне хватило Западу, чтобы раздуть из мухи слона. Западные СМИ начали тихо "раскручивать" тему отравления. Если сначала "Радио Свобода" сообщило, что Навальный "госпитализирован со "странной аллергией", то немногим позже журналисты издания уточнили: "Врачи не исключают, что на резкое ухудшение состояния здоровья Алексея Навального могло повлиять некое "третье лицо".

Daliy Mail в опубликованном материале сообщает с тревогой о том, что "врач "критика Путина" намекает, что он был отравлен".

"Французские СМИ трогательно следят за анализами Алексея Навального, - пишет Tanya-mass у себя в ЖЖ. - Le Nouvel Observateur, не утверждая прямо, дает понять своим уважаемым читателям, что лидера русской оппозиции пытались травануть, чтобы избавиться от его четкого и упрямого руководства протестными движениями. Припоминают недавний понос Петра Верзилова, которого, без сомнения, травили тоже".

"А если умрёт?"

Тем временем в американском издании The National Review так и вовсе "списали" Навального и теперь гадают, как отреагировали бы Соединенные Штаты на его смерть?

"Это удивительно, что он все еще жив", - пишет автор, цитируя "многих", имея в виду Алексея Навального. - Снова и снова на Навального нападают - то есть физически. В последние несколько дней, возможно, он стал жертвой отравления".

Судя по тому, что при публикации автор указал на то, что Навальный, мол, подхватил флаг лидера оппозиции Бориса Немцова, и напоминает, что тот был убит в 2015 году "в поле зрения Кремля", создается ощущение, что блогера превратили в Немцова-2.

Автор публикации, рассуждая о возможной реакции на смерть оппозиционера, намекнул ему и на участь журналиста Джамаля Хашкаджи. Тот, напомним, был убит на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле осенью прошлого года. Сообщалось, что его останки нашли на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в турецком Стамбуле.

"А что, если Навальный умрет? Какова будет реакция остального мира, и в частности Соединенных Штатов? - интересуется The National Review, напомнив, что несколько лет назад мы Навального называли даже в западной прессе "лидером свободного мира". - Будет ли пожатие плечами, как при убийстве Джамаля Хашкаджи? Заявление с сожалением от Госдепа? Возможно, что-то более суровое?"

"Похоронили" даже свои

Впрочем, не только западная пресса поспешила "похоронить" Навального. Журналист Матвей Ганапольский в эфире "Эха Москвы" заявил, что у него на 50% есть уверенность в том, что Навального могут отравить.

"Просто аллергия, взял и умер. Ну что делать - непонятная аллергия", - фантазирует он.

В этой связи беглый журналист призвал российские власти "не искать приключений". По его словам, "здоровье Навального нужно беречь попуще здоровья Путина". Потому что в случае, если Навальный "загнется", будет виноват лично Путин, считает Ганапольский.

Это будет "очередное убийство", совершенное российским президентом, заявил журналист, потребовав от российских властей "беречь Навального, мать вашу". По его словам, оппозиционер действительно является для властей "матерью", потому что российские чиновники будут отвечать, если с ним "что-то случится".

"Принято решение Навального сжечь"

В Рунете тем временем реакция оппозиционных сил и западной прессы вызвала волну злых шуток и неприкрытого сарказма по поводу распространенного фейка про "отравление", да еще и "неизвестным ядом". Хотя, напомним, накануне в НИИ им. Склифосовского очень четко ответили, что с анализами Навального все в порядке.

"Власти Москвы серьёзно встревожены отравлением Навального неизвестным науке ядом, - зло иронизирует полковник запаса Олег Анатольевич. - В целях нераспространения заразы и обеспечение безопасности москвичей принято решение Навального сжечь".

Фото: twitter/dolg132005

В ответ фантазия интернет-пользователей разыгралась не на шутку.

"А прах развеять над США, где дочка учится", - продолжает мысль @kref_as.

Алиса Варшавская предложила "всех соратников по борьбе обработать хлоркой и дустом".

Досье

Напомним, 24 июля господина Навального арестовали на 30 суток около его дома за повторное нарушение правил организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Это было связано с анонсом акции за допуск оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Из спецприемника Навального госпитализировали с приступом острой аллергии.