"Удивить нас не может": Соловьев искренне пожалел украинцев и прошёлся по властям, запретившим въезжать в Россию

Владимир Соловьёв высказал своё мнение о введении загранпаспортов для украинцев. Теперь они смогут пересекать границу России только по этому документу.

"Ясно, что пытаются любыми способами помешать украинцам ехать туда, где они могут зарабатывать деньги. Не понимая, что надо бороться не с тем, что люди едут, а с причинами, которые побуждают людей уезжать", - заявил Соловьёв.

Телеведущий пожалел простых жителей Украины, которым приходится с этим мириться. Соловьёв подчеркнул, что украинцы чаще всего едут в Россию в поисках заработка. Поток пересекающих границу иссякнет, когда обеспечить себе достойную жизнь можно будет на Украине.

"Очевидно, что это очередной шаг, который на самом деле никого не удивляет. Потому что к вопросу национальной безопасности это не имеет никакого отношения. Так что увы, но чем нас не может удивить Украина, так это недостатком фортелей и редких глупостей. Украинская власть их выкидывает постоянно", - подытожил Соловьёв.

С 1 марта 2020 года украинские граждане должны будут предъявлять загранпаспорта при пересечении границы России. Об этом решении объявил премьер-министр страны Алексей Гончарук. Нововведение будет действовать с 1 марта 2020 года.