"Удивился ещё, что он так низко летает": Очевидцы о крушении вертолёта, в котором погиб депутат Госдумы Хайруллин

Жители Татарстана, ставшие очевидцами крушения вертолёта Bell 407, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, рассказали в соцсетях подробности случившегося. По их словам, вертолёт летел очень низко над землёй.

Видел лично этот вертолёт, когда шёл с работы, удивился ещё, что он так низко летает, шёл у военкомата в сторону гимназии, разговаривал с другом по видеосвязи и показывал ему его, он, когда увидел, сказал ещё: уйди от дороги он сейчас точно упадёт, - написал в соцсети один из очевидцев. Он кружил над центром, над Камой много раз, - приводит слова другого очевидца издание prokazan.ru.

Напомним, что крушение вертолёта случилось 7 февраля вскоре после его вылета. Машина упала в 6 километрах от населённого пункта Лаишево. На борту находилось три человека - пилот, депутат Госдумы Айрат Хайруллин и его помощник. В результате падения вертолёта парламентарий погиб. Его помощник и пилот выжили. Спасатели доставили их в тяжёлом состоянии в местную больницу.