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"Удивился ещё, что он так низко летает": Очевидцы о крушении вертолёта, в котором погиб депутат Госдумы Хайруллин
09 февраля 2020, 01:09 • 83 • Политика
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при жёсткой посадке вертолёта. Очевидцы рассказали, как произошла трагедия. "Видел лично этот вертолёт, когда шёл с работы, удивился ещё, что он так низко летает", - пишет один из них в соцсетях.
Жители Татарстана, ставшие очевидцами крушения вертолёта Bell 407, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, рассказали в соцсетях подробности случившегося. По их словам, вертолёт летел очень низко над землёй.
Напомним, что крушение вертолёта случилось 7 февраля вскоре после его вылета. Машина упала в 6 километрах от населённого пункта Лаишево. На борту находилось три человека - пилот, депутат Госдумы Айрат Хайруллин и его помощник. В результате падения вертолёта парламентарий погиб. Его помощник и пилот выжили. Спасатели доставили их в тяжёлом состоянии в местную больницу.
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