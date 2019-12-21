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"Удивила и задела": Путин поднял исторические архивы после резолюции Европарламента о начале войны

21 декабря 2019, 21:09  •  44 • В мире
Президент Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ заявил, что одна из последних резолюций Европарламента вынудила его поднять архивы. В документе говорилось, что перед началом войны Европу поделили "два тоталитарных режима". Владимир Путин сказал, что резолюция "несколько удивила, даже немножко задела" его. Он решил разобраться, где правда, и поднял исторические архивы.
Владимир Путин рассказал, как резолюция Европейского парламента от сентября 2019 года мотивировала его обратиться к историческим архивам. По этому документу выходило, что из-за пакта Молотова - Риббентропа Европа оказалась поделена "между двумя тоталитарными режимами". По мнению Европарламента, это "проложило дорогу" к войне. Европейские политики потребовали у России "прекратить усилия, направленные на искажение исторических фактов". Поскольку русские якобы настаивают, что виновниками конфликта были Польша, страны Прибалтики и Запада.
Владимир Путин подчеркнул, что в России "никогда ничего подобного не говорили". Владимир Путин сказал, что резолюция "несколько удивила, даже немножко задела" его. Он попросил поднять архивы и решил узнать, в чем правда.
В лекции перед лидерами стран СНГ Владимир Путин рассказал о роли Польши в начале Второй мировой войны, разделе Чехословакии и "Мюнхенском сговоре". Президент России рассказал, что Польша "высказала аппетиты", когда "начался раздел добычи".

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