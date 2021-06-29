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"Удары были необходимы": В США подтвердили ракетную атаку на базу в Сирии

29 июня 2021, 01:30  •  132 • Политика
В США прокомментировали ракетную атаку на базу в Сирии.
Атаку на американскую военную базу в Сирии подтвердили в Белом доме США.
При ракетной атаке по американской базе в Сирии никто не пострадал и ущерба нет, заявили в коалиции.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что удары США по иракско-сирийской границе "были необходимы". Атаки были "необходимыми, уместными и преднамеренными" и направлены на снижение риска эскалации напряжённости, утверждает глава Госдепартамента. Об этом сообщает Telegram-канал Pars Today Russian.
"Байден считает нападение на иракско-сирийскую границу необходимым и целесообразным", - отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее Царьград сообщал о ракетном обстреле базы США в Сирии.

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