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"Ударный кулак" у российских границ: Запад не скрывает, кто станет "потенциальным противником"

09 марта 2020, 12:35  •  50 • В мире
НАТО, возглавляемое США, собирается провести "крупнейшие манёвры" за последние четверть века под названием Defender Europe 2020. В МИД России отметили, что теперь Россию, более не скрываясь, назначают "потенциальным противником" в этих учениях.
Как было заявлено ещё в конце 2019 года, в манёврах, которые запланированы с "огромным размахом", примут участие только с американской стороны 20 тысяч военнослужащих, которых собираются уже в ближайшее время перебросить в Европу.
При этом американские подразделения и их партнёры по альянсу намерены проводить учения в условиях, максимально приближенных к реальным, - на случай гипотетической войны с Россией.
В МИД РФ в субботу, 7 марта, выступили с заявлением, указав на то, что Запад перестал скрывать, что "потенциальным противником в рамках манёвров Defender Europe 2020 является Россия". По словам российских дипломатов, у наших границ альянс собирает "ударный кулак".
Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, глава Пентагона Марк Эспер в своём выступлении обозначил главную цель Defender Europe 2020 - желание послать некий сигнал России, чтобы заставить её изменить "плохое поведение".
"В чём оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы. Ведь очевидно, что наша страна никому не угрожает, а ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО", - заявили в российском МИД.
В ведомстве также отметили, что проведение таких крупномасштабных манёвров почему-то совпало с празднованием в России 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Она была развязана нацистской Германией как раз под предлогом несостоятельных обвинений в адрес СССР. Сегодня похожие тезисы используют в Вашингтоне, стараясь оказать давление на Россию", - добавили в МИД РФ.

"Прежде чем бряцать оружием у границ России"

Американские социологи провели опрос в 16 странах - членах НАТО, в ходе которого поинтересовались, как граждане относятся к "статье 5" устава блока о коллективной самообороне.
Максимальный уровень поддержки НАТО был зафиксирован в Польше (82%), а также в Литве и Нидерландах. Больше 50% опрошенных "позитивно" высказались о блоке в Великобритании, Италии, Германии, Чехии, США и Словакии.
При этом ответы на вопрос о применении "статьи 5" о коллективной самообороне, который социологи Pew Research Center конкретизировали до ситуации конфликта России с одной из стран НАТО, оказались полностью противоположными.
Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО, в эфире программы "Царьград. Главное" прокомментировал опрос. По словам историка, это исследование имеет прикладной смысл, поскольку альянс готовится провести крупнейшие со времён холодной войны учения вблизи Калининградской области.
"В нём участвовало больше 20 тысяч респондентов в 16 странах НАТО. И этот опрос будет учтён, конечно, военно-политическим блоком альянса. Но что он показывает? Он показывает, что фактически блок расколот. Причём расколот очень серьёзно", - считает Кнутов.
Эксперт считает, что военно-политическому руководству НАТО, "прежде чем бряцать оружием у российских границ", а сейчас готовятся учения с участием 50 тысяч человек в районе Калининградской области, надо посмотреть на проведённые социологические исследования и подумать, стоит ли разжигать костёр у границ России.

НАТО и США нацелились на космос

Уже в ближайшем будущем США и НАТО могут разместить в космосе оружие, рассказал 4 марта директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков на пресс-конференции МИА "Россия сегодня".
По его словам, это очень опасный сценарий и Москва предпримет все усилия, чтобы его предотвратить.
Например, Генассамблея ООН уже приняла три российские резолюции: о неразмещении оружия в космосе, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве и о мерах доверия в космосе.

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