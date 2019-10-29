"Ударить по всему человечеству": Жириновский раскрыл глобальную угрозу "фанатиков"

Угроза для всего человечества скрывается не только в наращивании ядерного вооружения. Судя по словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, есть и еще одна не менее серьезная глобальная опасность. По его мнению, это фанатичные люди типа той же 16-летней шведки Греты Тунберг, устроившей ранее показательную истерику в ООН по поводу климата.

В своем телеграм-канале парламентарий напомнил, что Тунберг "обвиняет все правительства мира в ухудшении экологии". Девочка желает затормозить глобальное потепление. Жириновский отмечает, что для этого нужно будет остановить почти все производства по всему миру. В результате это приведет к глобальной нехватке еды, теплоэнергии в домах.

"Швеция первая же замерзнет, если такие идеи воплотить в жизнь, - обращает внимание парламентарий. - Люди будут гибнуть от голода. Войны усилятся. Все человечество будет деградировать".

Депутат не исключает, что в родной стране Греты от европейского населения никого не останется - европейцев заменят арабы и африканцы. Однако об этом, укоряет девочку Жириновский, Грета не думает, не понимает этого, поскольку слишком молода. Но этим пользуются другие, желая нанести удар по всему человечеству.

"Экологическая тема и фанатичные, убежденные люди вообще часто используется для того, чтобы ударить по всему человечеству, - объясняет свою мысль Жириновский, - чтобы подвести к уничтожению части человечества".

В качестве предлога, по мнению депутата, используется и тема защиты прав человека и борьба с "харассментом". Однако масштабные кампании отнюдь не направлены на то, чтобы остановить нарушения. "Права человека во всех странах мира нарушались и будут нарушаться, - предупреждает парламентарий. - Никогда отношения между мужчинами и женщинами не станут чистыми и невинными".

Основная цель, как полагает политик, - "ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население Земли". Депутат также объясняет, для чего это нужно, приведя логичный довод: "Управлять планетой, на которой живут не 7-8 млрд человек, а 500 млн, значительно проще".