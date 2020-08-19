|
"Ударим в тыл из Калининградской области": Чем грозит НАТО военная провокация в Белоруссии
19 августа 2020, 07:35 • 69 • Политика
Перенджиев предостерёг НАТО от военных провокаций в Белоруссии. "Мы будем воевать ракетами, воздушно-космическими войсками. Также Россия сможет нанести удар в тыл врага из Калининградской области", - отметил военный эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил войска к западной границе страны и привёл их в полную боевую готовность на случай внешнего вторжения. Вероятность провокаций со стороны НАТО прокомментировал военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова и член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.
По его мнению, шансы на вторжение войск НАТО в Белоруссию крайне малы. Однако Россия готова даже к такому маловероятному развитию событий, отметил военный эксперт.
Он напомнил, что Белоруссия и Россия состоят в Организации Договора о коллективной безопасности. Это означает, что в случае военной угрозы Россия будет защищать Белоруссию, как собственную территорию. И в НАТО об этом прекрасно известно.
При этом эксперт подчеркнул, что речь не идёт о солдатах в окопах. Россия задействует против врага всё самое современное оружие, включая ракеты и воздушно-космические войска. Кроме того, Россия может ударить в тыл врагу из Калининградской области.
69
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 августа 2020, 00:10
|
13 августа 2020, 09:30
|
16 августа 2020, 17:15
|
13 августа 2020, 03:05
|
14 августа 2020, 19:25
|
15 августа 2020, 16:30
|
15 августа 2020, 12:50