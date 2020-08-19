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"Ударим в тыл из Калининградской области": Чем грозит НАТО военная провокация в Белоруссии

19 августа 2020, 07:35  •  69 • Политика
Перенджиев предостерёг НАТО от военных провокаций в Белоруссии. "Мы будем воевать ракетами, воздушно-космическими войсками. Также Россия сможет нанести удар в тыл врага из Калининградской области", - отметил военный эксперт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил войска к западной границе страны и привёл их в полную боевую готовность на случай внешнего вторжения. Вероятность провокаций со стороны НАТО прокомментировал военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова и член экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.
По его мнению, шансы на вторжение войск НАТО в Белоруссию крайне малы. Однако Россия готова даже к такому маловероятному развитию событий, отметил военный эксперт.
Не исключены какие-то провокации. К ним уже готовы вооружённые силы Белоруссии. У нас в течение нескольких лет отрабатывалось взаимодействие с РБ в рамках военных учений "Запад". Мы в какой-то мере готовились к подобному сценарию, - сказал Александр Перенджиев в беседе с Nation News.
Он напомнил, что Белоруссия и Россия состоят в Организации Договора о коллективной безопасности. Это означает, что в случае военной угрозы Россия будет защищать Белоруссию, как собственную территорию. И в НАТО об этом прекрасно известно.
При этом эксперт подчеркнул, что речь не идёт о солдатах в окопах. Россия задействует против врага всё самое современное оружие, включая ракеты и воздушно-космические войска. Кроме того, Россия может ударить в тыл врагу из Калининградской области.

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