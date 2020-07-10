"Удар Саудовской Аравии по России" - это $150 за баррель? Аналитики родили сенсацию

Эксперты газеты The Wall Street Journal полагают, что до 2025 года цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель. Это после того, как целый ряд других экспертов заявили, что рынок обрушился из-за развала нефтяной сделки. Как известно, сделка вновь действует и прогнозы стали переворачиваться с ног на голову. Насколько они логичны и эффективны, покажет только время. Но мы приведём пару вариантов.

Итак, эксперт The Wall Street Journal инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс полагает, что "цены довольно легко могут достичь 150 долларов к 2025 году". При этом в материале подчёркивается, что в скором времени случится падение инвестиций в добычу газа и нефти. Собственно, это и станет причиной роста цен - выше $100 за баррель.

В то же время Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital полагает, что баррель будет стоить больше $100 уже к концу 2020 года.

Совершенно уникальным выглядит на фоне этого прогноз некоего эксперта энергетического рынка Михаила Крутихина, который говорит, что Саудовская Аравия "наносит России очередной сокрушительный нефтяной удар". По словам Крутихина, поставки российской нефти в Европу якобы сократились в два раза, а освободившуюся долю рынка сейчас пытаются занять норвежцы и саудиты.

Как увязать три прогноза, пока неясно. Но звучат они все вместе вполне знаково, показывая, какой разброд пока в экспертном сообществе на фоне нефтяной тряски.