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"Удар Путина по Эрдогану": В Болгарии расшифровали "сирийское послание" Москвы к Анкаре
30 октября 2020, 20:30 • 197 • Политика
Нанеся удар по протурецким боевикам в Сирии, Путин напомнил Эрдогану, что война не закончилась, пишут болгарские СМИ. По мнению их читателей, это предупреждение Москвы в ответ на вмешательство Анкары в конфликт в Карабахе, поддержку экстремистов на Кавказе и желание построить "турецкий коридор" с востока на запад.
Удар России по лагерю протурецких боевиков в Сирии, в результате которого погибли десятки террористов, это предупреждение Москвы в ответ на вмешательство Анкары в конфликт в Карабахе, поддержку экстремистов на Кавказе и желание построить "турецкий коридор" с востока на запад. Такое мнение высказывают болгарские читатели издания "Дневник", выпустившего материал на соответствующую тему.
Речь идёт об уничтожении в Сирии лагеря боевиков "Файлак аш-Шам", одной из крупнейших протурецких вооружённых группировок, действующих в регионе. Болгарское издание пишет, что на первый взгляд это кажется обычной эскалацией антитеррористической кампании в Сирии. Однако целью были именно протурецкие силы, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять, что заметил это.
В комментариях болгарские читатели выражаются по поводу случившегося более прямо. Многие указывают, что удар по протурецким боевикам в Сирии - это удар Путина по слишком зарвавшемуся Эрдогану.
Напомним, что военные эксперты выражают аналогичные мнения. Они указывают, что протурецкие боевики в Сирии являются "болевой точкой" Эрдогана, и Путин её мастерски использует во внешней политике.
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