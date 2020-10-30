"Удар Путина по Эрдогану": В Болгарии расшифровали "сирийское послание" Москвы к Анкаре

Удар России по лагерю протурецких боевиков в Сирии, в результате которого погибли десятки террористов, это предупреждение Москвы в ответ на вмешательство Анкары в конфликт в Карабахе, поддержку экстремистов на Кавказе и желание построить "турецкий коридор" с востока на запад. Такое мнение высказывают болгарские читатели издания "Дневник", выпустившего материал на соответствующую тему.

Речь идёт об уничтожении в Сирии лагеря боевиков "Файлак аш-Шам", одной из крупнейших протурецких вооружённых группировок, действующих в регионе. Болгарское издание пишет, что на первый взгляд это кажется обычной эскалацией антитеррористической кампании в Сирии. Однако целью были именно протурецкие силы, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ясно дал понять, что заметил это.

"Россия говорит, что время истекает или уже истекло", - цитирует болгарское издание слова турецкого обозревателя Семиха Идиза.

В комментариях болгарские читатели выражаются по поводу случившегося более прямо. Многие указывают, что удар по протурецким боевикам в Сирии - это удар Путина по слишком зарвавшемуся Эрдогану.

"Предупреждение напрямую связано с Карабахом, появлением экстремистов на Кавказе и желанием построить турецкий коридор с востока на запад", - пишет читатель под ником razor. "Куда султан не повернется, везде втягивает свою страну в войну! Он и его окружение несут смерть всем вокруг, судя по фактам! То же самое в Нагорном Карабахе, Ливии, везде, где ступала нога турецкого солдата! Что ж, что посеял, то и пожал - вот тебе нападение русских на твоих вооружённых головорезов!" - добавляет samoedin. "Обострение отношений было неизбежно, поскольку Турция, вмешиваясь в различные конфликты, затрагивает интересы России и ведёт военные действия против союзников России", - резюмирует Voiko.

Напомним, что военные эксперты выражают аналогичные мнения. Они указывают, что протурецкие боевики в Сирии являются "болевой точкой" Эрдогана, и Путин её мастерски использует во внешней политике.