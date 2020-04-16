"Удар под дых": В МИД РФ отреагировали на решение США оставить ВОЗ без денег

Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Своё мнение он высказал в интервью изданию "Международная жизнь".

Дипломат заметил, что данный шаг США сделан как минимум очень не вовремя. В условиях распространения коронавируса в мире данная организация, так или иначе, стала "центром притяжения" всех сведений, прогнозов и оценок по поводу COVID-19.

Конечно, в целом эту систему вряд ли можно назвать идеальной, однако сейчас, когда необходимо акцентировать внимание на вопросах карантинных мер, спасения жизней, сдерживания распространения инфекции и так далее, делать столь резкий и необдуманный шаг, какой сделали Соединённые Штаты, очень глупо, несвоевременно и чревато последствиями.

Действовать, как действует Вашингтон, приостанавливая финансирование, - это, по большому счёту, удар под дых. Это недостойный приём, - подчеркнул замминистра.

Ранее на это решение США также откликнулся генсек ООН Антониу Гутерриш. Он упрекнул американские власти, заметив, что мир сейчас особо "нуждается в солидарности", а таким организациям, как ВОЗ, в условиях пандемии необходимо стабильное финансирование.