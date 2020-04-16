Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
"Теперь спасены": Олигархи тайно улетают в Россию из Европы, платя мил...
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
Зря "лили грязь": Пьемонт воззвал к "бесполезной помощи" рус...
Главная / Политика

"Удар под дых": В МИД РФ отреагировали на решение США оставить ВОЗ без денег

16 апреля 2020, 04:10  •  17 • Политика
В МИД РФ отреагировали на решение США оставить Всемирную организацию здравоохранения без денег. Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал шаг Вашингтона "ударом под дых" и "недостойным приёмом".
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Своё мнение он высказал в интервью изданию "Международная жизнь".
Дипломат заметил, что данный шаг США сделан как минимум очень не вовремя. В условиях распространения коронавируса в мире данная организация, так или иначе, стала "центром притяжения" всех сведений, прогнозов и оценок по поводу COVID-19.
Конечно, в целом эту систему вряд ли можно назвать идеальной, однако сейчас, когда необходимо акцентировать внимание на вопросах карантинных мер, спасения жизней, сдерживания распространения инфекции и так далее, делать столь резкий и необдуманный шаг, какой сделали Соединённые Штаты, очень глупо, несвоевременно и чревато последствиями.
Действовать, как действует Вашингтон, приостанавливая финансирование, - это, по большому счёту, удар под дых. Это недостойный приём, - подчеркнул замминистра.
Ранее на это решение США также откликнулся генсек ООН Антониу Гутерриш. Он упрекнул американские власти, заметив, что мир сейчас особо "нуждается в солидарности", а таким организациям, как ВОЗ, в условиях пандемии необходимо стабильное финансирование.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
15 апреля 2020, 23:10
Банковский сговор раскрыт. В Кремле приняли меры
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
15 апреля 2020, 23:10
"Очередь - это плохо": Собчак призналась, что с интересом наблюдает за последствиями ошибок Собянина
15 апреля 2020, 23:10
"Как детская машинка": Захарова ответила заявившему об опасности России главе НАТО
15 апреля 2020, 23:10
Лавров высказался о теориях появления коронавируса
16 апреля 2020, 00:10
После разыгравшегося скандала в Москве отложили покупку плитки и бордюров на 13 млрд рублей
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 апреля 2020, 12:10
Сексуальные извращения довели бывшего главу МИД Украины до убийства
10 апреля 2020, 03:35
Песков одной фразой ответил на помощь Белоруссии в борьбе с COVID-19
11 апреля 2020, 08:35
Почему нельзя, как в "нормальной стране"? Чтобы всё… и обязательно как я хочу
13 апреля 2020, 19:10
"Это не просто болезнь лёгких": Американский врач раскрыл ужасающую правду о коронавирусе
13 апреля 2020, 10:10
"Снова Крым украинский", заявили у Зеленского. Народ "вскипел": "Чтобы его Западу продать"
10 апреля 2020, 17:35
Катастрофа за катастрофой: вслед за новым Чернобылем может случиться потоп в Киеве
11 апреля 2020, 19:35
Дайджест СМИ: "Печенеги" Путина покорили Запад, США знали о COVID-19 заранее
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.