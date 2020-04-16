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"Удар под дых": В МИД РФ отреагировали на решение США оставить ВОЗ без денег
16 апреля 2020, 04:10 • 17 • Политика
В МИД РФ отреагировали на решение США оставить Всемирную организацию здравоохранения без денег. Замглавы ведомства Сергей Рябков назвал шаг Вашингтона "ударом под дых" и "недостойным приёмом".
Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Своё мнение он высказал в интервью изданию "Международная жизнь".
Дипломат заметил, что данный шаг США сделан как минимум очень не вовремя. В условиях распространения коронавируса в мире данная организация, так или иначе, стала "центром притяжения" всех сведений, прогнозов и оценок по поводу COVID-19.
Конечно, в целом эту систему вряд ли можно назвать идеальной, однако сейчас, когда необходимо акцентировать внимание на вопросах карантинных мер, спасения жизней, сдерживания распространения инфекции и так далее, делать столь резкий и необдуманный шаг, какой сделали Соединённые Штаты, очень глупо, несвоевременно и чревато последствиями.
Ранее на это решение США также откликнулся генсек ООН Антониу Гутерриш. Он упрекнул американские власти, заметив, что мир сейчас особо "нуждается в солидарности", а таким организациям, как ВОЗ, в условиях пандемии необходимо стабильное финансирование.
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