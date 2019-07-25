"Удар по Зеленскому": Захват российского танкера на Украине устроили специалисты США - Клинцевич

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе". На самом деле действия украинских силовиков направлены против президента Украины Владимира Зеленского, считает член Комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, произошедшее не является результатом работы новой администрации украинского президента, так как она не в состоянии контролировать ситуацию в стране. Российский сенатор убежден, что захват танкера произошел с подачи "американских специалистов".

"Я думаю, что задержание танкера — это не только удар по российско-украинским отношениям. Это больше удар по Зеленскому и его администрации", - сказал Клинцевич в интервью "360.tv".

Он добавил, что инцидент можно трактовать как своеобразное предупреждение. США дают Зеленскому понять, "кто в доме хозяин".