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"Удар по России в Приднестровье?": Украина перебросила эшелон с военной техникой под Одессу

22 апреля 2021, 14:25  •  249 • Политика
В Сети появилось видео, запечатлевшее переброску военной техники ВСУ, предположительно, под Одессу.
Очевидцы сняли этот ролик ещё в середине апреля. На кадрах видно, как идёт переброска украинской военной техники эшелоном.
Видеозапись появилась в Сети 15 апреля, ранее утверждалось, что техника направлялась в сторону Крыма. Однако эта информация не подтвердилась.
Судя по кадрам, на железнодорожных платформах перевозятся танки, военные грузовики, БТР.
Подписчики Telegram-канала "Радиосканер" выяснили, что состав с военной техникой прибыл в Одесскую область на Украине. Её точное место дислокации неизвестно.
Украина укрепляет границу с Молдовой (Приднестровьем),
- сообщили авторы канала.
В Сети сообщают, что может готовиться совместный удар вооружённых сил Молдавии и Украины по миротворческому контингенту России в Приднестровье. Официальной информации о том, что Молдавия концентрирует войска на границе с Приднестровьем, нет.
Фото: "Записки Охотника"

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