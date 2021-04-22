"Удар по России в Приднестровье?": Украина перебросила эшелон с военной техникой под Одессу

В Сети появилось видео, запечатлевшее переброску военной техники ВСУ, предположительно, под Одессу.

Очевидцы сняли этот ролик ещё в середине апреля. На кадрах видно, как идёт переброска украинской военной техники эшелоном.

Видеозапись появилась в Сети 15 апреля, ранее утверждалось, что техника направлялась в сторону Крыма. Однако эта информация не подтвердилась.

Судя по кадрам, на железнодорожных платформах перевозятся танки, военные грузовики, БТР.

Подписчики Telegram-канала "Радиосканер" выяснили, что состав с военной техникой прибыл в Одесскую область на Украине. Её точное место дислокации неизвестно.

Украина укрепляет границу с Молдовой (Приднестровьем),

- сообщили авторы канала.

В Сети сообщают, что может готовиться совместный удар вооружённых сил Молдавии и Украины по миротворческому контингенту России в Приднестровье. Официальной информации о том, что Молдавия концентрирует войска на границе с Приднестровьем, нет.

Фото: "Записки Охотника"