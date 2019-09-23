"Удар по России будет нанесен в 2021 году": Карты Запада раскрыты

Обозреватель topcor.ru обратил внимание на то, что в течение последней недели против России было высказано довольно много "весьма многозначительных заявлений". В том числе и от американской стороны. При этом Александр Неукропный указывает, что уже по отдельности каждое из них "вызывает беспокойство", а уж вместе - так и вовсе складывается весьма тревожная картина.

"Очень похоже на то, что наши "друзья" окончательно определились относительно планов того, как именно и когда они собираются покончить с не дающей им далее оставаться "мировыми гегемонами" Россией", - приходит к выводу автор публикации.

Когда?

На сроки намекнул уже бывший посол США в России Джон Хантсман. Как напомнил автор статьи, напоследок американский дипломат отметил, что Россию ожидают "довольно интересные события". Кроме того, указывается на то, что протестные настроения в нашей стране сохранятся до "имеющих громадное значение парламентских выборов 2021 года".

"Вот оно что… Основной удар по России будет нанесен именно в этом году, - уверен обозреватель. - Уж теперь-то никаких сомнений быть не может. Все происходящее сейчас – лишь репетиция".

К слову, ранее, напомним, появились сообщения о том, что американская дипмиссия в Москве вообще может оставаться без руководителя как раз до начала 2021 года. Как объясняют эксперты, выборы президента США слишком близки, для того чтобы назначать политического посла.

В числе кандидатур рассматривались Джон Теффте и Джон Байерли, рассказали "НГ" в аналитическом центре "Атлантический совет" (признан Минюстом России нежелательной организацией), главой которого Хантсман был с 2014 по 2017 год. Новый президент неизбежно установит свой подход администрации США к отношениям с Россией, поэтому процесс назначения главы дипмиссии зависит от результатов выборов.

Возвращаясь к удару по России, нельзя не отметить, насколько дружно оппозиция со всех сторон начала раскачивать тему выборов еще на городском уровне. Достаточно вспомнить, что практически еженедельно оппозиционеры в лице сторонников Алексея Навального активно взялись проводить несогласованные (а следовательно, незаконные) протестные акции в Москве, едва только стало известно, что их представители "пролетели" мимо выборов в Мосгордуму. Так, напомним, Избирком отказал стороннице Навального Любови Соболь в регистрации в качестве кандидата из-за недействительных подписей. Проверяющие обнаружили в ее списках даже "мертвые души" - подписи давно умерших людей.

На эти же, уже наработанные ранее "майданные" схемы обратил внимание и Неукропный. Причем не только на протесты в столице, но и на "повылазивших неведомо откуда откровенных фриков наподобие бесноватого "шамана" с компанией".

"Это все лишь кастинг, - предполагает автор публикации. - Предварительный отбор тех, кто спустя два года должен будет превратиться во "властителей дум" и, соответственно, новый двигатель "революции".

"Вытряхнуть Кремль"

На новую революцию в России уже не раз намекал ранее в связи с протестными акциями и беглый олигарх Михаил Ходорковский. В том числе он выдал у себя в Twitter угрожающий пост в ответ на ироничное замечание от интернет-пользователя @gorodovoy1975: "Ну прям Кремль испугался. Если Кремль вздрогнет - вы все от страха … (непечатно)".

"Мы уже один раз этот музей вытряхнули. Жаль, не до конца… - заявил в ответ беглый олигарх. - Но теперь уж точно повторим. Вопрос только времени".

Но, судя по реакции интернет-пользователей под этим постом, угрозами в адрес Кремля беглый олигарх разразился зря. Заявление Ходорковского вызвало волну народного гнева. Ему припомнили и разграбление страны в 1990-е, и дефолт, и "вытряхивание" при Борисе Ельцине.

"Помним-помним, Михаил, как вы "этот" музей вытряхивали. Все ценные экспонаты вынесли впопыхах, - пишет @La_Estafa.. - И всё вам мало. Жаль, говорите, что не до конца".

"Мы" - это вы, жулики-олигархи, разорившие, разграбившие доведённую Ельциным и его командой до дефолта Россию? Ничего, рано или поздно вам всем ... настанет", - предупредил @Kulakov_AA.

"Мы - это кто? СССР сдал Горбачёв и Ко. В 1993 году вы "вытряхнули" Верховный Совет, устроив государственный переворот и вооружённый захват власти, - напомнил Ходорковскому @warlocktlt. - Сейчас это не прокатит".

"Кто же сомневался? При Ельцине вы много чего вытряхнули", - отметил @PodkopaevAleksа, добавив, что при Владимире Путине Ходорковскому и Ко ничего подобного не светит.

"Слишком много людей помнит, что происходило после того, как вы "вытряхнули". Поэтому из народа вам никто и не верит, - подчеркнул @sidewalkdeer. - Все ваше войско - городские сумасшедшие и нежные дети с айфонами. Эти дети, к счастью, не знают выбора: купить на неделю хлеба ИЛИ картошки".

"Есть план"

А вот тот же Хантсман настораживает. И обратить на его слова внимание стоит уже потому, что и российский МИД открыто обвинил американское посольство во вмешательстве в нашу внутреннюю политику. Речь идет о поддержке протестующих, демонстрантов, которые выходили на многочисленные несанкционированные митинги в столице. На сайте посольства США, напомним, даже разместили маршрут протестной акции.

"Это то, что я бы назвал ложной эквивалентностью", - парировал на это Хантсман в интервью для "Эха Москвы", уверяя, что, мол, в дипмиссии просто открыто оповестили американских граждан о запланированных протестах.

Но об американском вмешательстве в дела России можно говорить и исходя из намека Хантсмана касательно беседы президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. В частности, экс-посол намекнул, что в настоящее время США могут совершенно "законно" вмешаться в данный процесс.

"У нас есть план действий, разработанный странами - участницами процесса и предлагающий шаги, которые необходимо сделать для продвижения вперед, - цитирует Хантсмана "Эхо Москвы". - Он был заморожен, уже несколько лет не было никаких сдвигов, это связано с многочисленными сложностями в последней администрации в Киеве и в Москве. Но сейчас у нас вполне законно появилась новая возможность".

Хантсман подчеркивает, что США "должны оказать содействие".

"Украина - наш друг, но для того чтобы вернуть ситуацию в норму, потребуется серьезная работа со стороны Москвы и Киева. И конечно, будут помогать и другие страны, такие как Франция и Германия - я их называю в качестве примера, но во главе угла должны быть усилия и решимость, основанные на готовности Москвы исправить возникшую ситуацию".

Договориться с Кремлем?

В качестве одного из вариантов нажима на Москву и продавливания прозападных интересов в России обозреватель указывает надежды Запада "приручить Путина". Хотя сразу же отмечает, что эти данные туманны, но тем не менее так же важны и заслуживают внимания в свете планов Запада по России.

"Запад все-таки может сделать еще одну попытку договориться с Кремлем, - считает автор публикации. - Конечно же, на своих условиях, которые будут на сей раз беспрецедентно жесткими".

В частности, по мнению автора, западные "друзья" могут потребовать от Москвы нивелирования собственных интересов. И "примирением" с Украиной дело, как полагает обозреватель, дело не ограничится. Тут и отказ от интеграции с Минском, и уход нашей страны из Приднестровья поставлены на карту. А там, мол, рукой подать до передачи Курил Японии и без всяких условий…

Тем временем, резюмирует автор статьи, "онижедети" с будущих баррикад российского "майдана" уже вовсю обрабатываются.

"До 2021 года осталось по большому счету всего ничего. И если уж американские дипломаты вещают в эфир открытым текстом о "непредсказуемых и удивительных" событиях, которые должны в нем случиться, вопросов относительно того, что именно они запланировали, быть не может. Вопрос в другом – готова ли будет к грядущей на нее буре Россия?"- резюмирует Александр Неукропный.