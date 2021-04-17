"Удар по пропаганде": Депутат Госдумы призвал ввести санкции против IT-компаний США

Депутат Госдумы Антон Морозов призвал ввести санкции против американских IT-компаний, назвав это "ударом по пропаганде".

Власти России должны ввести ответные санкции против американских IT-компаний, специализирующихся на компьютерной технике, соцсетях и программном обеспечении. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Антон Морозов.

Он пояснил, что формально американские соцсети не зарегистрированы на территории России. Более того, там можно найти противоречащий национальному законодательству контент.

Ограничив работу соцсетей, власти лишат компании прибыли от рекламы, переходов и кликов. Заодно будет нанесён удар по западной пропаганде внутри России.

"А у нас есть техническая возможность их заблокировать, причём очень серьёзно, чтобы даже по VPN нельзя было обойти", - утверждает он.

Как считает депутат Дмитрий Новиков, решение США ввести санкции против России позволило "разложить всё по полочкам". Дело в том, что никакой "перезагрузки" в двухстороннем диалоге ждать не стоит.

О новом пакете санкций Вашингтон заявил после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и главой США Джо Байденом. Последний выразил заинтересованность в личной встрече с коллегой.

Как отмечает парламентарий, Соединённые Штаты не готовы окончательно разрывать контакты. Вместо этого Белый дом будет балансировать между формальными и ритуальными вещами, выстраивая санкционную политику, но американская элита согласна с тем, что необходимо давить на Москву, передаёт сайт 360tv.ru.