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"Удар по карману заставил Киев дергаться": Политолог об "азовских убытках" Украины

01 февраля 2019, 21:24  •  241 • В мире
На заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что из-за действий России в Керченском проливе украинские предприниматели "потеряли 10 миллиардов гривен", ответили в Крыму. По мнению политолога Владимира Джаралла, в этих убытках виноваты сами украинские власти. "Единственный язык, который понимают в Киеве, - язык денег, удар по карману заставил дергаться достаточно заметно", - считает он.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что "российская блокада" прохода украинских кораблей в порты в Азовском море нанесла местным предпринимателям убыток "в размере 10 миллиардов гривен". По его словам, Россия якобы "блокирует" порты Украины в Азовском море.
Кроме того, утверждает министр, немало судовладельцев "в свете создавшейся ситуации" решили переориентироваться на доставку грузов в порты Черного моря, поскольку движение к пунктам в Азовском море имеет "потенциальные риски" в случае простоя судна. Об этом он заявил в интервью изданию "УНИАН".
На упреки министра в Крыму отреагировали с иронией. По мнению политолога Владимира Джаралла, во всех этих убытках просматривается вина самого Киева, который продолжает проводить достаточно агрессивную политику. Это и захват российского судна "Норд" вместе с моряками, и игнорирование правил судоходства в Азовском море.
Политолог напомнил об исчезновении на Украине капитана захваченного судна. Украинские правоохранители даже завели уголовное дело об его убийстве, чтобы начать розыск.
"Однако как человек, который строит карьеру исключительно на противопоставлении своей страны России, он, естественно, об этом никогда не скажет. Действия РФ были весьма сдержанными, но теперь, как мы видим, очень эффективными. Единственный язык, который понимают в Киеве, - язык денег, удар по карману заставил [украинские власти] дергаться достаточно заметно», — цитирует слова Владимира Джараллы агентство ФАН.

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