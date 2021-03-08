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"Удар на убой": Демпартия США выдала британцам чёрную "метищу" - профессор

08 марта 2021, 14:35  •  134 • Политика
Демократическая партия США выдала британцам чёрную "метищу", потребовав преклонить колено. Недавнее заявление принца Гарри является американским "ударом на убой", заявил профессор Дмитрий Евстафьев.
По мнению политолога, прогремевший на шоу Опры Уинфри скандал является выпадом американского истеблишмента против Великобритании. Речь идёт о обвинениях в расизме, которые прозвучали из уст принца Гарри и Меган Маркл во время обсуждения королевской семьи.
Зная, кто такая Опра Уинфри и с кем она связана, нельзя не заметить, что Демпартия США, даже не самая радикальная её часть, прислала бритишами черную "метищу", - пишет Евстафьев в своём Telegram-канале.
Эксперт отметил, что США тем самым предложили британцам встать на колено и "так и стоять". Им очень не нравится, что Великобритания продвигает свои интересы на Ближнем Востоке и в Индии. Евстафьев предположил, что этот "удар на убой" может возыметь эффект, учитывая общую слабость и нерешительность Европы.
Скриншот:Telegram/Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева
Ранее Меган Маркл и принц Гарии, выступая на шоу Опры Уинфри, обвинили королевскую семью в расизме. По словам герцогини Сассекской, родные её мужа отказывались давать их ребёнку титул и охрану, поскольку он был "недостаточно белый". Отметим, что сама Маркл является дочерью белого американца и чернокожей женщины.

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