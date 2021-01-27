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"Удар как сверху, так и снизу": Системные либералы потеряли пешку Навального. При чём тут Чубайс?

27 января 2021, 23:15  •  125 • Политика
Системные либералы потеряли пешку - Алексея Навального. Он почти наверняка сядет на много лет. "Удар как сверху, так и снизу" ждёт тех, кто делал ставку на этого человека. При чём тут Чубайс?
Политолог Константин Двинский считает, что в России усилилось противостояние между государственниками и либералами. Победа Джо Байдена и его команды на президентских выборах в США сделала сильнее старую, "ельцинскую" элиту. Во главе системных либералов по-прежнему стоит Анатолий Чубайс.
Алексей Навальный был и их пешкой тоже. В своём дзен-канале Двинский обращает внимание на то, что все "расследования" блогера касались только тех, кто системным либералам был неугоден. Но раньше Навальный никогда напрямую не касался президента Владимира Путина. Это случилось после того как Чубайс и Ко осмелели из-за прихода демократов в Белый дом.
Когда Навальный сообщил о возвращении в Россию, всем было понятно, что его как минимум задержат. Но альтернативы у этого персонажа не было. Для государственников пришло время решительных действий, пишет автор статьи. Он отмечает, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев впервые обратился к фигуре Навального, рассказав о зарубежных кураторах блогера и указав на многократное пренебрежение российскими законами.
Эти заявления Патрушева свидетельствуют не о чём ином, как о запланированных жёстких мерах в отношении Алексея Навального. По прогнозам Двинского, системные либералы потеряют его надолго - лет на 10-12. Прикрывать им его больше не удастся.
Подобная жёсткая позиция Патрушева указывает на то, что в отношении Навального будут предприняты соответствующие меры. Скорее всего, Навального ждёт уголовное дело и длительный срок на 10-12 лет. По аналогии с Ходорковским. Благо, Навальный успел за свою "карьеру" натворить столько дел, что хватит на несколько томов.
"Реакцией на победу Байдена стала не только нынешняя ситуация с Навальным, но и уход из Роснано его протектора Анатолия Чубайса. Государственники наносят удар по либералам как сверху, так и снизу", - пишет политолог.
Он считает, что это только начало схватки. Системные либералы сильны, но государственники тоже могут похвастаться серьёзными успехами. Впереди расшатывание ситуации для возвращения Чубайса и Ко во власть, а для этого они способны использовать не только политические, но и экономические методы, считает Константин Двинский.

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