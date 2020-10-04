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"Удар Азербайджана по самолётам РФ" и "контроль русской базы в Гюмри": Кто объявил Москве инфовойну?

04 октября 2020, 17:25  •  51 • Политика
СМИ сообщают об "ударе Азербайджана по самолётам РФ в Армении" и о "контроле над русской военной базой в Гюмри", хотя никаких подтверждений не последовало. Кто объявил Москве информационную войну и с какой целью?
Развитие ситуации в Нагорном Карабахе сопровождается интенсивными информационными вбросами, часть которых направлена против России. Так, например, некоторые СМИ сообщили , что Вооружённые силы Азербайджана якобы нанесли удар по аэропорту Еревана, где находились российские военно-транспортные самолёты Ил-76, однако силы ПВО Армении смогли перехватить выпущенные ракеты при помощи ЗРК С-300.
Кроме того, появилась информация, что армия Азербайджана теперь контролирует военную базу России в армянском городе Гюмри, поскольку благодаря израильским тактическим ракетным комплексам Lora военный объект теперь находится в зоне поражения, а турецкие самолёты и беспилотники гарантируют точность наведения.
Отметим, что ни та, ни другая информация так и не получила подтверждения. Не исключено, что речь идёт о попытке спровоцировать Москву, которая пока сохраняет нейтралитет в этом конфликте и лишь призывает обе стороны прекратить кровопролитие.
Россия, впрочем, не исключает ввода миротворцев в Нагорный Карабах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это будет возможно, если Баку и Ереван дадут своё согласие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь предложил рассмотреть вопрос о российских миротворцах на встрече Минской группы ОБСЕ.

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