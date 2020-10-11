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"Удар 100% был намеренным": Почему в горячих точках охотятся на русских, рассказал подполковник

11 октября 2020, 18:05  •  173 • Политика
Военкор Юрий Котенок вышел из комы и сообщил, что нанесённый по российским журналистам и храму в Шуше "удар 100% был намеренным". Военный корреспондент подполковник Владимир Гондусов в интервью Царьграду объяснил, почему в горячих точках охотятся на русских журналистов.
Ранее стало известно о том, что в результате обстрела азербайджанскими ВС города Шуша в Нагорном Карабахе был разрушен старинный собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц - главный символ города. В это время в нём находились и российские журналисты, приехавшие на съёмку, после того как здание подверглось первой атаке.
Среди раненых оказался и главред издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок. Он получил тяжёлые увечья и был введён врачами в медицинскую кому. Сегодня он из неё вышел и в первом же сообщении от военкора в его авторском Telegram-канале было подчёркнуто, что "удар 100% был намеренным".
"Ещё до нашего приезда над церковью около 20 минут кружил беспилотник, - пояснил Котенок. - Как только мы оказались внутри, почти сразу был нанесён удар".
Военный корреспондент подполковник Владимир Гондусов в беседе с Царьградом подтвердил, что в горячих точках, действительно, "охотятся" на русских журналистов. И объяснил, почему так происходит.
"Я по многим командировкам сужу так. Никто не хочет, чтобы мы, во всяком случае мои коллеги, отражали всю правду, - отметил собеседник "Первого русского". - Поэтому такое отношение было. Фотоаппарат и видеокамера для них как красная тряпка".
Какие-то нейтральные издания, пишущие про сельскую жизнь, вызывали, по словам собеседника, в горячих точках меньше агрессии и раздражения. А вот информагентства и СМИ военной тематики "у них вызывали эту злобу".
Что касается ситуации с Нагорным Карабахом, то тут, считает подполковник, "даже миротворческие силы не решат вопрос".
"Только политическими методами и договариваться. Очень сложно, - пояснил Гондусов. - А журналистам там работать было всегда сложно. Я работал с военными часто. На военных машинах мотался, с военными был, когда там был комитет по Карабаху".

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