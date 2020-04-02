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"Удалять весь экипаж не будем": В ВМС США нашли выход из ситуации с "Теодором Рузвельтом"

02 апреля 2020, 15:35  •  70 • В мире
Руководство ВМС США наконец смогло найти выход из ситуации, сложившейся на авианосце "Теодор Рузвельт", где около 100 человек уже заражены коронавирусом, а условия не позволяют соблюдать карантин. На берег будет разрешено сойти 2700 морякам. "Удалять весь экипаж не будем", - заявили в ВМС.
Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности министра ВМС Томас Модли. По его словам, с корабля уже эвакуированы почти тысяча членов экипажа авианосца.
"В течение ближайших пары дней мы ожидаем, что спустим на берег 2700 человек. Я хочу отметить, что мы не можем и не станем удалять весь экипаж с корабля", - сказал он.
Напомним, гордость американского флота - авианосец "Теодор Рузвельт" оказался уязвимым для коронавируса, точнее - его экипаж. Судно направлялось на учения в Филиппинское море, но 28 марта было вынуждено высадить 25 моряков на острове Гуам в Тихом океане, поскольку они оказались заражены коронавирусом.
Спустя ещё несколько дней капитан авианосца Крозье запросил помощь у командования. По разным данным, число инфицированных достигло от 100 до 200 человек. Капитан считает, что необходимо изолировать весь экипаж - 3200 человек, чтобы избежать летальных исходов, однако Пентагон от эвакуации всего "Рузвельта" отказался.
Кроме того, СМИ пишут, что случаи заражения коронавирусом выявлены среди экипажа авианосца "Рональд Рейган", который находится у берегов Японии.
По словам военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца, случай с авианосцем "Теодор Рузвельт", на котором огромное количество офицеров и матросов заболели коронавирусом, как нельзя лучше обнажает гнилую моральную суть американского и политического, и военного руководства.
"Когда я сегодня узнал, вернее, когда я ещё вчера узнал об этом случае, о заявлении министра обороны США господина Эспера о том, что он запретил авианосцу подходить к берегам для того, чтобы выгрузить больных моряков, я понял, что с такой армией справится не только российская, китайская, с такой гнилой армией, вернее, с армией, у которой гнилая мораль, может справиться какое-нибудь вооружённое пиками племя папуасов, у которых совершенно другая мораль", - заявил Баранец Царьграду.
Он вспомнил русскую старинную пословицу, которая отражает суть состояния и российской императорской, и Красной, и советской, и российской армии - "сам погибай, а товарища выручай".
"Она родилась именно в воинских рядах, в рядах воинов России. Конечно, я не могу даже в самом страшном сне представить, чтобы не то что авианосец, а какой-нибудь российский корабль, на который проникла, не дай Бог, эта зараза, он запросил высадки на берег заболевших моряков, и чтобы министр обороны запретил это сделать. Вы знаете, скорей Сергей Шойгу бы застрелился, чем пошёл на такой мерзопакостный шаг, как сделал это министр обороны США. Этот случай вызывает богатые, в кавычках, чувства и размышления о сути и американской морали, и нравственности, и, скажем так, позиций политического и военного руководства, и вообще о моральном облике людей, которые ставят себя над земным шариком и никого другого рядышком с собой не ставят", - отметил Баранец, напомнив слова Обамы о том, что американцы - исключительная нация.

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