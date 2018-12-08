"Удалось сделать невозможное": Мария Захарова оценила решение ОБСЕ по безопасности журналистов

На заседании СМИД ОБСЕ, проходившем в Милане, впервые за 27 лет был принят важный документ о безопасности журналистов. Это решение оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова, по словам которой министрам "удалось сделать невозможное"

Впервые за минувшие 27 лет на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ был принят важнейший документ, касающийся безопасности журналистов. Причем, как отмечает глава МИД Италии, принят он был единодушно.

Это решение СМИД ОБСЕ прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, по мнению которой, «удалось сделать невозможное», несмотря на крайнюю разобщенность мирового сообщества. В том, что такое решение было принято, большую роль сыграли усилия российский делегации.

"В этом решение отражена озабоченность распространением практики осуществления проведения адресных кампаний против журналистов с целью их дискредитации, а также в контексте действий политических лидеров, должностных лиц и властей по запугиванию работников СМИ и игнорированию насилия в их отношении", — написала она.

По словам Марии Захаровой, угрозы и репрессии против журналистов принимают самые разные формы — от лишения или непредоставления аккредитации, запретов на въезд и депортации, до принятия законов, нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой.

"Особая благодарность заместителю директора МИД России Максим Буякевич. Тому самому, на которого в ооновских кулуарах охотилась украинская делегация, угрожая расправой", — написала официальный представитель МИД России в заключение.