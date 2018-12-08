Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт: Литва похожа на художника, прибивающего свои гениталии к брусчатке
«Грубое давление на ОЗХО»: Минобороны ответило на обвинения Госдепа в «фальсифик...
По модели «Белых касок»: ВСУ готовят провокацию в Донбассе
Саммит G20 и признание Севастополя Книгой рекордов Гиннеса (Геополитика.Руслан О...
Главная / В мире

"Удалось сделать невозможное": Мария Захарова оценила решение ОБСЕ по безопасности журналистов

08 декабря 2018, 07:54  •  124 • В мире
На заседании СМИД ОБСЕ, проходившем в Милане, впервые за 27 лет был принят важный документ о безопасности журналистов. Это решение оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова, по словам которой министрам "удалось сделать невозможное"
Впервые за минувшие 27 лет на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ был принят важнейший документ, касающийся безопасности журналистов. Причем, как отмечает глава МИД Италии, принят он был единодушно.
Это решение СМИД ОБСЕ прокомментировала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова, по мнению которой, «удалось сделать невозможное», несмотря на крайнюю разобщенность мирового сообщества. В том, что такое решение было принято, большую роль сыграли усилия российский делегации.
"В этом решение отражена озабоченность распространением практики осуществления проведения адресных кампаний против журналистов с целью их дискредитации, а также в контексте действий политических лидеров, должностных лиц и властей по запугиванию работников СМИ и игнорированию насилия в их отношении", — написала она.
По словам Марии Захаровой, угрозы и репрессии против журналистов принимают самые разные формы — от лишения или непредоставления аккредитации, запретов на въезд и депортации, до принятия законов, нацеленных на зачистку информационного пространства под предлогом борьбы с пропагандой.
"Особая благодарность заместителю директора МИД России Максим Буякевич. Тому самому, на которого в ооновских кулуарах охотилась украинская делегация, угрожая расправой", — написала официальный представитель МИД России в заключение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

124
Источник
Похожие новости
07 декабря 2018, 18:54
России опять предложили оправдываться и каяться. Из-за ракет
08 декабря 2018, 04:39
Коалиция во главе с США разбомбила сирийскую больницу - СМИ
08 декабря 2018, 04:24
«Грубое давление на ОЗХО»: Минобороны ответило на обвинения Госдепа в «фальсификации» химатаки в Сирии

08 декабря 2018, 04:39
"Глуп как пробка": Трамп не удержался от злобного твита про Тиллерсона
08 декабря 2018, 01:24
Едут без денег: Украинские пограничники нашли новую причину не впускать российских журналистов
08 декабря 2018, 04:39
"Все по плану": В "Газпроме" не почувствовали проблем при строительстве "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
08 декабря 2018, 04:39
"Демонстрация презрения и ненависти к России": Делягин о пойманном на мошен...
08 декабря 2018, 04:39
"Мы для себя выбрали Евросоюз": Молдавский парламент отказался платить ЕАЭС
08 декабря 2018, 01:25
"Желтые жилеты" идут свергать Макрона: Париж замер в ужасе накануне новых п...
08 декабря 2018, 01:25
Запад повторяет Крымскую войну: Стариков о предсказуемости США
08 декабря 2018, 01:25
Эксперт: Литва похожа на художника, прибивающего свои гениталии к брусчатке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
02 декабря 2018, 00:56
"Полуночный экспресс"
05 декабря 2018, 05:09
Американцы перешли черту. Пора перестать называть их партнерами - политолог
05 декабря 2018, 00:09
С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца
06 декабря 2018, 18:24
Как эсминец США «продемонстрировал» бегство от нашего корабля
02 декабря 2018, 15:24
«Я же вам говорил!» Журналист подслушал разговор Макрона и саудовского принца
05 декабря 2018, 01:54
«Совпадение»: В Сети объяснили «случайные» 60 дней ожидания для США и Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.