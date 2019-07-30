"Удаленный режим борьбы с режЫмом": Соратники Навального зовут на "майдан" из... Израиля

Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления. Его сторонники призывают выходить митинговать к больнице, находясь при этом в Израиле.

В интернете опубликовали переписку одного из таких "борцов с режимом". Некая Зоя Спектор зовет срочно выходить с митингом к больнице, иначе Алексея Навального ждет судьба Бориса Немцова.

"Они хотят его убрать, как Немцова. Идите к больнице!" - пишет она в Facebook. "Зоя Спектор. А вы? Вы уже в больнице?" - интересуются люди в комментариях. "Нет. Я в Израиле", - отвечает женщина.

На этом диалог прерывается.

"Её борьба", - шутит в Twitter "Голос Мордора". "Удаленный режим боротьбы с рЫжЫмом, чо тут такова?" - смеётся в комментариях @3lzc8qgKXfO1wh1. "Просто из Израиля виднее: как жить в России)))" - отмечает ВоВан.

Фото: Twitter/ @spacelordrock