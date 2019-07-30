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"Удаленный режим борьбы с режЫмом": Соратники Навального зовут на "майдан" из... Израиля
30 июля 2019, 03:24 • 7 • Политика
Выписанный из больницы Навальный не исключил, что его отравили. Российские "борцы с режимом" призывают выходить на улицы, сидя при этом в Израиле.
Оппозиционер Алексей Навальный, доставленного из спецприемника в больницу с признаками острой аллергической реакции, не исключает возможности отравления. Его сторонники призывают выходить митинговать к больнице, находясь при этом в Израиле.
В интернете опубликовали переписку одного из таких "борцов с режимом". Некая Зоя Спектор зовет срочно выходить с митингом к больнице, иначе Алексея Навального ждет судьба Бориса Немцова.
На этом диалог прерывается.
Фото: Twitter/ @spacelordrock
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