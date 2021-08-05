"Удачно "подарить": Русские объяснили передачу кораблей Британии Киеву

Русские объяснили передачу кораблей ВМС Великобритании украинской армии. Как отмечают пользователи, в Лондоне нашли способ "удачно "подарить", чтобы не тратиться.

Ранее британские военно-морские силы сняли с вооружения два минных тральщика типа Sandown и пообещали их передать в ВМС Украины. Известно, что корабли Ramsey и Blyth находились на вооружении британских ВМС более 20 лет и участвовали в операциях Великобритании и НАТО.

В России объяснили "благотворительный" ход Лондона. Дело в том, что за утилизацию устаревшей техники необходимо выложить круглую сумму, однако в случае "подарка" можно не только не тратиться, но и получить некие плюсы.

"Ну конечно, на утилизацию нужно много денег, а тут можно удачно "подарить" и навариться", - отметил пользователь virshych.

"Вёсла не забудьте передать", - попросил Петя Грин.

"Украина металлолом давно собирает, все железяки подобрали, но чтобы за деньги? А свой кораблик в Севастополе кинули и на металлолом не захотели взять. Гордые..." - отметил Свой человек.