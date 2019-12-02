"Удачи, MI5": Британцы "подобрели" к террористам, Соловьёв объяснил очевидный просчёт Лондона

Устроивший теракт на мосту в Лондоне Усман Хан был выпущен из тюрьмы, так как суд посчитал, что его "ошибочно охарактеризовали" как особо опасного. Напомним, что в пятницу, 29 ноября, вооружённый ножами мужчина напал на прохожих.

В результате происшествия погибли двое из пяти раненных.

Кроме того, как сообщалось, у террориста на себе был закреплен муляж бомбы. Скотланд-Ярд расценил произошедшее как теракт.

Как выяснилось позднее, нападавший был в 2012-м году судим и отбывал тюремный срок за преступление, связанное с терроризмом. В 2018-м его освободили: по решению суда, мужчину "ошибочно охарактеризовали", как особо опасного.

С аналогичной формулировкой также были освобождены ещё двое его единомышленников. "Удачи, MI5", - иронизирует автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена!".

Скриншот Telegram/Выпускайте Кракена!

Кроме того, как признал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию с досрочным освобождением Усмана Хана, по связанным с терроризмом статьям британского законодательства были освобождены условно-досрочно и в настоящий момент находятся на свободе более 70 человек.

В контексте этой проблемы на странице в Telegram высказался и российский телеведущий Владимир Соловьёв. Он объяснил очевидный просчёт британцев и отметил, что "смертная казнь решила бы проблему и самого террориста, осуждённого и отпущенного досрочно.

"Казнённый террорист не может совершить следующий теракт", - жёстко добавил он.