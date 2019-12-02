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"Удачи, MI5": Британцы "подобрели" к террористам, Соловьёв объяснил очевидный просчёт Лондона
02 декабря 2019, 15:39 • 107 • В мире
Устроившего теракт на Лондонском мосту годом ранее досрочно освободили из тюрьмы, поскольку суд посчитал, что его "ошибочно охарактеризовали" как особо опасного. С аналогичной формулировкой также были освобождены ещё двое его единомышленников. "Удачи, MI5", - иронизирует автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена!". В то же время телеведущий Владимир Соловьёв отмечает, что смертная казнь для террористов решила бы "проблему и самого террориста, осуждённого и отпущенного досрочно".
Устроивший теракт на мосту в Лондоне Усман Хан был выпущен из тюрьмы, так как суд посчитал, что его "ошибочно охарактеризовали" как особо опасного. Напомним, что в пятницу, 29 ноября, вооружённый ножами мужчина напал на прохожих.
В результате происшествия погибли двое из пяти раненных.
Кроме того, как сообщалось, у террориста на себе был закреплен муляж бомбы. Скотланд-Ярд расценил произошедшее как теракт.
Как выяснилось позднее, нападавший был в 2012-м году судим и отбывал тюремный срок за преступление, связанное с терроризмом. В 2018-м его освободили: по решению суда, мужчину "ошибочно охарактеризовали", как особо опасного.
С аналогичной формулировкой также были освобождены ещё двое его единомышленников. "Удачи, MI5", - иронизирует автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена!".
Скриншот Telegram/Выпускайте Кракена!
Кроме того, как признал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию с досрочным освобождением Усмана Хана, по связанным с терроризмом статьям британского законодательства были освобождены условно-досрочно и в настоящий момент находятся на свободе более 70 человек.
В контексте этой проблемы на странице в Telegram высказался и российский телеведущий Владимир Соловьёв. Он объяснил очевидный просчёт британцев и отметил, что "смертная казнь решила бы проблему и самого террориста, осуждённого и отпущенного досрочно.
"Казнённый террорист не может совершить следующий теракт", - жёстко добавил он.
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