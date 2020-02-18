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"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ЧМ и стали объектом шуток
18 февраля 2020, 00:09 • 71 • В мире
Норвежские биатлонисты возмутились победой Александра Логинова в спринте на ЧМ и стали объектом шуток. "Учитесь проигрывать, астматики!" - посоветовали им в соцсетях.
Так, главный редактор проекта PolitRussia Руслан Осташко в Twitter высмеял недовольство иностранцев из-за возвращения Логинова в спорт.
В 2014 году биатлонист был дисквалифицирован за применение эритропоэтина, но уже своё двухлетнее наказание отбыл и теперь успешно выступает на международных соревнованиях.
"Логинов взял золото ЧМ в спринте, и у норвежцев бомбануло! Тарьей Бо (Бё): Люди вроде Логинова уничтожают наш спорт. Чемпионом сегодня стал не он", - написал Осташко.
Вспомнил он и высказывание шведа Себастьяна Самуэльссона, который отказался поздравить российского спортсмена и заявил, что Логинова на ЧМ вообще не должно быть.
"Учитесь проигрывать, астматики!" - добавил Осташко, намекнув на то, что у многих норвежских и других западных биатлонистов есть терапевтические исключения, которые дают им право употреблять запрещённые в спорте лекарства от астмы.
Пользователи Сети также не остались в стороне и разразились шутками о "болезнях" норвежских биатлонистов.
"Браво! Вдвойне приятно, что выиграл у этих псевдоастматиков!" - написал Андрей Патрикеев.
"Поздравляю Александра и всех нас с победой! Тем, (кому) официально разрешено WADA применение препаратов... участвуйте в Паралимпийских играх", - посоветовал Viaeg.
"Мужской биатлон превращается постепенно в балет, с его интригами и играми разума", - указал ДмитрийсынВладимира.
"Когда норвежские и др. команды состоят преимущественно из "астматиков", всё в норме. Странно, что людей с хроническими заболеваниями не выводят за рамки зачёта", - добавил Li Chan.
Ранее норвежец Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победы Логинова.
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