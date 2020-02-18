"Учитесь проигрывать, астматики!" Норвежцы возмутились победой Логинова на ЧМ и стали объектом шуток

Так, главный редактор проекта PolitRussia Руслан Осташко в Twitter высмеял недовольство иностранцев из-за возвращения Логинова в спорт.

В 2014 году биатлонист был дисквалифицирован за применение эритропоэтина, но уже своё двухлетнее наказание отбыл и теперь успешно выступает на международных соревнованиях.

"Логинов взял золото ЧМ в спринте, и у норвежцев бомбануло! Тарьей Бо (Бё): Люди вроде Логинова уничтожают наш спорт. Чемпионом сегодня стал не он", - написал Осташко.

Вспомнил он и высказывание шведа Себастьяна Самуэльссона, который отказался поздравить российского спортсмена и заявил, что Логинова на ЧМ вообще не должно быть.

"Учитесь проигрывать, астматики!" - добавил Осташко, намекнув на то, что у многих норвежских и других западных биатлонистов есть терапевтические исключения, которые дают им право употреблять запрещённые в спорте лекарства от астмы.

Пользователи Сети также не остались в стороне и разразились шутками о "болезнях" норвежских биатлонистов.

"Браво! Вдвойне приятно, что выиграл у этих псевдоастматиков!" - написал Андрей Патрикеев.

"Поздравляю Александра и всех нас с победой! Тем, (кому) официально разрешено WADA применение препаратов... участвуйте в Паралимпийских играх", - посоветовал Viaeg.

"Мужской биатлон превращается постепенно в балет, с его интригами и играми разума", - указал ДмитрийсынВладимира.

"Когда норвежские и др. команды состоят преимущественно из "астматиков", всё в норме. Странно, что людей с хроническими заболеваниями не выводят за рамки зачёта", - добавил Li Chan.

Ранее норвежец Ветле Шостад Кристиансен призвал уважать победы Логинова.