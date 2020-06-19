"Учить язык и переезжать никто не собирался": Русские признались, зачем им эстонские паспорта

Печоры расположены всего в 2,5 км от эстонской границы. С 1920 по 1944 год, когда действовал Тартуский договор, этот город принадлежал Эстонии. Потом Сталин вернул населённый пункт России, а в 2014 году был подписан договор о признании границ с РФ. Впрочем, Эстония его до сих пор не ратифицировала. Чтобы присвоить территорию, власти раздают русским европейские паспорта. Так появилось бытовое гражданство.

"АиФ" рассказал, как живётся печорцам так близко к балтийскому соседу. 89-летний священник Евгений Пелешев не знает ни одного прихожанина, который хотел бы "под эстонцев".

"Они думают: раздали паспорта, так все наши в Эстонию и побежали?" - саркастично заметил он.

Глава Круппской волости на границе с Эстонией Светлана Жирнова сообщила, что получать эстонские паспорта заставила необходимость. Когда Советский Союз распался, родные у многих оказались за границей. На вопрос о том, претендует ли Эстония на российские территории, женщина ответила чётко.

"Это в Таллине политики претендуют, а здесь мы с эстонцами дружно живём", - сообщила она.

Она отмечает, что у балтийского соседа тоже много проблем. Нет работы, остановлено производство. В России ситуация куда лучше.

По словам главного редактора "Печорской правды" Виктора Маслова, он от эстонского паспорта отказался добровольно. Получить его когда-то жизнь заставила. Чтобы прокормить семью, где только что родился ребёнок, приходилось проносить через границу сигареты и алкоголь. Это было в 2003 году.

"У нас принимали бытовое гражданство, чтобы навещать дедушек-бабушек без виз: учить язык и переезжать на "новую родину" никто не собирался", - подчеркнул мужчина.

В Евросоюзе неоднократно осуждающе высказывались в адрес России. Мол, жителям Донбасса, Южной Осетии, Абхазии дают российское гражданство. Но ведь Эстония делает то же самое, однако в ЕС этого в упор не замечают.