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"Учения НАТО - подготовка страны-смертника против России": Какие цели преследует США в Европе

21 января 2020, 01:54  •  80 • Политика
Для нападения на Россию США подготовят "смертника" в рамках учений НАТО в Европе, которые станут самыми масштабными за последние 25 лет. "При этом неважно, победит Россия или нет", - пишет "ВЗГЛЯД".
В НАТО объявили о планах по проведению крупнейших за последние 25 лет учений по перемещению войск из США в Европу для отражения "российской агрессии". Однако сценарий манёвров указывает на то, что в Вашингтон задумал что-то похуже.
Учения "Защитник Европы" должны состояться уже в марте 2020 года. В них планируется перебросить в Германию механизированное войсковое соединение с танками, БМП и вертолётами, а затем провести эту дивизию через территории 10 стран Европы к российской границе с минимальными задержками.
Заявленная задача маневров - отработка быстрого перемещения американских войск к границам России. Однако даже при самом оптимистичном варианте развития событий США, при всём желании, не смогут развернуть войска быстрее, чем Россия. Да и одна дивизия вряд ли сможет остановить российское наступление, если дело до этого дойдёт. В связи с этим ребром встаёт вопрос, что же в действительности отрабатывают американцы.
Один из возможных сценариев - подготовка против России "страны-смертника". Впервые данный метод был опробован американцами в 2008 году, когда Грузия напала на Южную Осетию. Тогда быстрая переброска единственной дивизии обретает военный и политический смысл.
Всё может выглядеть примерно следующим образом. Страна-смертник провоцирует Россию на военную реакцию либо прямым нападением, либо другим способом, западные СМИ всё равно представят события в нужном свете. Затем эта страна "героически сопротивляется" до прихода американской дивизии, с которой русские войска, очевидно, воевать не будут. Как результат, Россию обкладывают новыми санкциями и ограничениями, а США получает экономический и политический контроль в Европе.
"При этом неважно, победит Россия или нет, как быстро и какой ценой, - все вышеперечисленные вещи становятся реальностью из-за самого факта конфликта и вне связи с его исходом", - пишет газета "ВЗГЛЯД".
При этом роль страны-смертника может взять на себя Украина, где для этого уже давно всё подготовлено, либо Польша, где антироссийские настроения давно зашкаливают. Также возможным кандидатом является Швеция, где также уже давно раздувают антироссийскую истерию, считает издание.

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